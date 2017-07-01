Ветеран спорту Львівщини Петро Олар – чемпіон Європи з пауерліфтингу

Як інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, нещодавно у чеському м. Пльзень завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед ветеранів спорту. Єдиним представником збірної команди України на цих змаганнях був майстер спорту з Трускавця Петро Олар. За результатами змагальної боротьби Петру Олару вдалося вибороти титул чемпіона Європи-2017 серед ветеранів пауерліфтингу. Сума триборства 887,5 кг дозволила представнику Львівщини вибороти перемогу у ваговій категорії до 105 кг. Окрім того, у присіданнях та жимі Петро Олар виборов малі золоті нагороди, а в тязі – срібну.

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