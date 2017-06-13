«Входження в суєту. Василь Лялюк – нові арт-медіа». Під такою назвою пройде нова мистецька виставка в музеї історії міста-курорту Трускавця. Відкриття експозиції заплановане на неділю, 2 липня, 16.00.

Автор творів, які будуть представлені на виставці в трускавецькому музеї – дрогобичанин Василь Лялюк. Його твори більше відомі за кордоном, ніж у рідному краї, але такою є доля митців, яких також стосується прислів`я «Нема пророків у своїй Вітчизні». Василь Лялюк – учасник EXPO-2015 в Мілані та мистецького фестивалю «Lumen» в м. Кальярі (Італія).

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