Від горілки осліп, а далі помер

By  | 17.04.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Бориславської міської ради, минулого тижня у Бориславі стався доволі прикрий інцидент – один із мешканців міста придбав спирт, після споживання якого потрапив до міської лікарні із явищем повної сліпоти.

Як розповів головний лікар Бориславської центральної міської лікарні Віталій Головчак, у четвер 42-річний чоловік придбав спирт і випив його. Після чого отримав сильне отруєння і вже у суботу був доставлений до медиків, котрі діагностували повну сліпоту у пацієнта. Потерпілого було направлено для проходження процедури гемодіалізу у обласній лікарні. Та, на жаль, його життя врятувати не вдалося.

Оскільки спирт був придбаний не в аптеці, то виникли відповідні підозри про факт несанкціонованого продажу фальсифікованого метилового спирту. Про інцидент було одразу повідомлено у місцевий відділок поліції. По даному факту правоохоронцями проводиться перевірка можливих точок продажу фальсифікату і при виявленні порушень буде вжито усіх відповідних заходів для притягнення винних до відповідальності.

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №82650 9000 руб в день на заполнении профилей!
    17.04.2018 | 20:43

    Зарабатывай до девяти тысяч руб в день на создании и заполнении профилей в интернете! Никаких вложений, продаж, партнерок и т.д. Выплаты ежедневно! Ознакомтесь с условиями у нас на сайте. >> www.rabotaprofily.tk << Скопируйте и вставьте ссылку в адресную строку Вашего браузера. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори [...]

  • №82649 До девяти тысяч руб в день на заполнении профилей!
    17.04.2018 | 20:00

    Зарабатывайте 9000 руб в день на создании и заполнении профилей в интернете! Никаких вложений, продаж, партнерок и т.д. Выплаты ежедневно! Ознакомтесь с условиями на нашем сайте. >> rabotaprofily.tk << Скопируйте и вставьте ссылку в адресную строку Вашего браузера. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви