Від горілки осліп, а далі помер

Як інформує прес-служба Бориславської міської ради, минулого тижня у Бориславі стався доволі прикрий інцидент – один із мешканців міста придбав спирт, після споживання якого потрапив до міської лікарні із явищем повної сліпоти.

Як розповів головний лікар Бориславської центральної міської лікарні Віталій Головчак, у четвер 42-річний чоловік придбав спирт і випив його. Після чого отримав сильне отруєння і вже у суботу був доставлений до медиків, котрі діагностували повну сліпоту у пацієнта. Потерпілого було направлено для проходження процедури гемодіалізу у обласній лікарні. Та, на жаль, його життя врятувати не вдалося.

Оскільки спирт був придбаний не в аптеці, то виникли відповідні підозри про факт несанкціонованого продажу фальсифікованого метилового спирту. Про інцидент було одразу повідомлено у місцевий відділок поліції. По даному факту правоохоронцями проводиться перевірка можливих точок продажу фальсифікату і при виявленні порушень буде вжито усіх відповідних заходів для притягнення винних до відповідальності.

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