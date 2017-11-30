Від ресурсу відмовляється лише немудрий

У середу, 29 листопада, відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії Трускавецької міської ради з питань регламенту, депутатської етики та співпраці із ЗМІ. Окрім трьох членів комісії на засідання прийшли ще міський голова Андрій Кульчинський, депутати Анатолій Стародуб, Роман Бучкович та Андрій Кісак, підприємці та представники громадськості, журналісти. Причиною такого зацікавлення стала тема засідання – розгляд звернення кількох ГО та небайдужих трускавчан на тему майбутнього формату Трускавецької об`єднаної територіальної громади (далі – ОТГ).

Тема Великого Трускавця обговорюється в місті-курорті вже два роки – з листопада-грудня 2015 р. За цей час свої думки висловили хто лиш мав бажання. Викристалізувалися три основні течії: 1) ті, хто виступає за збереження Трускавця в межах 700 га, тобто в існуючих межах адміністративно-територіального поділу і без жодних об`єднань та приєднань, 2) ті, хто виступає за об`єднання Трускавця з двома найближчими селами – Модричами та Станелею, 3) прихильники Великого Трускавця, в складі якого окрім Трускавця, Модрич та Станелі опинилися б ще села Доброгостів, Уличне, Бистрий, Орів та Зимівки.

Присутній на засіданні комісії мер Андрій Кульчинський чітко окреслив головні позитивні моменти утворення великої Трускавецької ОТГ. Це: 1) земельний ресурс, 2) водний ресурс, 3) людський ресурс, 4) підвищення атракційності курорту через диференціацію послуг, які можуть надаватися у Трускавецькій ОТГ (гольф, гірськолижні спуски, агрооселі, зелений туризм, екскурсії на сільськогосподарські об’єкти та підприємства, футбольний стадіон, лісові стежки, теренкури, купальне озеро тощо), 4) законсервовані запаси цілющих мінеральних вод, у тому числі тих, які ще потребують дослідження.

- Будь-яке переформатування має за мету перспективу розвитку, – каже Андрій Кульчинський. – Зрозуміло, що ніхто не хоче зашморгу на шиї. Я вважаю, що наші перспективи будуть значно слабшими власне тоді, коли Трускавець залишиться в межах 700 га, в тісному кільці між землями Модрич та Станелі. Хто в цьому світі відмовляється від ресурсу? – риторично запитує міський голова.

Проте оптимізм мера поділяють не всі трускавчани. З критикою ідеї Великого Трускавця виступили зокрема депутати Роман Бучкович та Андрій Кісак, своїми думками щодо стратегії розвитку поділилися підприємці Віра Стецик, Сергій Кнюх, керівник пансіонату «Едельвейс» В`ячеслав Стиблина. В засіданні комісії взяли участь Ірина Болоховська, Олег Стецик, Роман Ус, Юрій Розора, помічник нардепа Матківського Андрій Дуб та інші люди, яким небайдужа доля Трускавця. Про те, що підприємцям зараз нелегко, говорила директор магазину «Пан і пані». А громадський діяч Ігор Пілько закликав до чіткості в аргументації «за» і «проти» майбутнього формату Трускавецької ОТГ.

Двогодинна розмова стала черговим висловлюванням позицій різних сторін політикуму Трускавця. На жаль, сумбурності зустрічі додав факт відсутності на ній головного доповідача по цьому питанні, заступника голови МГО «Рада Старійшин» Олександра Грищенка. Втім, ця ж тема обговорюватиметься на найближчому засіданні Президії МГО «Рада Старійшин», яке пройде в найближчий вівторок, 5 грудня, в ГКК «Карпати». Адже без чітких та зважених розрахунків говорити про формат об`єднання – справа ризикована.

Активізація обговорення теми ОТГ (Великого Трускавця) має своє логічне пояснення. Як було зазначено на засіданні комісії, до кінця 2017 р. громади ще можуть об’єднуватися добровільно, бо з 2018 р. їх об`єднають насильницьким шляхом, не питаючи згоди ні в кого. Зараз села Модричі та Станеля (вірніше, керівники цих сіл) мають чітку позицію – вони проти об`єднання з Трускавцем. Без цих двох сіл про об`єднання Трускавця з селами Уличнянської, Доброгостівської та Орівської сільрад говорити не доводиться, адже згідно закону не може бути розривів щодо території у ОТГ.

Отже, що чекає Трускавець та сусідні села? У випадку, якщо Модричі та Станеля будуть і надалі впиратися, вирішуватимемо не ми і не вони. Як каже Ігор Пілько, вирішити формат майбутнього об`єднання може «якийсь дядько в Києві». Якщо їх все-таки приєднають до Трускавця, то їм дуже пощастить. А якщо, не доведи Господи, Модричі стануть частинкою Дрогобицької ОТГ, а Станеля Стебницької у разі її створення – тоді що?

Як зазначає мер Трускавця Андрій Кульчинський, з владою Станелі (війт Михайло Сащук) говорити важко, бо сторони не бажають чути одна одну. Для прикладу, Трускавець за землю під новий цвинтар платитиме не Станелі, а державі, вирубуючи ділянку в лісі (заплатить біля 5 млн.). Станеля не має великих видатків на освіту, бо дітки з цього села ходять в садочки та школи Трускавця. Не має село Станеля і великих видатків на медицину, бо станельчани в абсолютній більшості лікуються в Трускавецькій міській лікарні, отже, вже давно інтегрувалися в наше місто. А от кошти в бюджет села надходять чималі – і від АЗС «Укрнафта», і від господарських дворів трускавецьких санаторіїв, і інші, яким Станеля завдячує виключно сусідству з Трускавцем. Звісно, що у випадку ОТГ ці кошти й надалі б ішли на розвиток села. Але якщо вони не хочуть йти на добровільне об`єднання, то й мер Трускавця форсувати події не буде. У випадку насильницького об`єднання в будь-якому форматі він спокійно добуде свою каденцію, адже вибори в насильницьких ОТГ, як було сказано на засіданні комісії з питань регламенту та депутатської діяльності, пройдуть аж в 2020 році.

У підсумку засідання комісія прийняла рішення взяти звернення ГО та кількох трускавчан до відома та передати його для ознайомлення міському голові Трускавця. А вже йому вирішувати, чи потрібно зараз проводити громадські слухання у Трускавці щодо майбутнього формату Трускавецької ОТГ, чи почекати, поки ситуація проясниться. Адже поки що все це є дуже туманним…

Володимир Ключак

Також читайте