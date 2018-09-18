Від революції до діалогу заради розбудови курорту

У неділю, 16 вересня, в Народному домі відбулися анонсовані збори трускавчан, організовані членами так званої ініціативної групи мешканців міста, до яких долучилися представники декількох міських громадських організацій, асоціації малого та середнього підприємництва та профспілки “Трускавецький перевізник”. У порядку денному зборів – стан гідромінеральної бази курорту, діяльність надрокористувача ПрАТ “Трускавецькурот” в світлі експлуатації мінеральних джерел. Крім того присутні мали на меті обговорити питання скандального будівництва на межі першої зони санітарної охорони родовища торгівельно-розважального центру “Парк”. На зустріч, окрім її організаторів, за давньою міською традицією, прийшло дуже мало трускавчан, проте завітала чимала представницька делегація від товариства ”Трускавецькурот”.

Майже усі, хто чув чи знав про цю зустріч, заздалегідь охрестили її як чергову спробу опозиції висловити своє бачення розвитку подій у місті. Зрештою, починалися збори саме з претензій, висловлених пересічними трускавчанами до представників влади міста та переліком недоліків, якими щоразу дорікають керманичам товариства «Трускавецькурорт». Зрештою, хоч розмова часто перетворювалася на дискусійний клуб, а присутніх щоразу закликали стримати емоції і вислухати, процес обміну думками відбувся на належному рівні. Голова ініціативної групи Віра Стецик вдало модерувала зустріч, щоразу нагадуючи занадто емоційним учасникам про мету зборів – порятунок курорту.

Насамперед присутні вислухали доповідь науковця, кандидата геологічних наук, доцента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ ім. Івана Франка, члена-кореспондента Академії гірничих наук України Василя Дяківа. Вона справила враження на присутніх, адже вчений буквально розклав по поличках усю інформацію, що стосується унікального родовища мінеральної води “Нафтуся”. Він зробив досконалий аналіз впливів на родовище, охарактеризував його теперішній стан та конкретизував загрози для його існування. На працю цього науковця посилався і ще один з учасників зустрічі, місцевий гідрогеолог Зенон Ших. Щоправда, з його виступу стало зрозумілим, що усі спроби зберегти родовище можуть бути марними, позаяк процес його руйнації вже почався. Зі слів пана Зенона, є люди, які дозволили собі незаконне будівництво не будь-де, а в зоні суворої охорони родовища. Йшлося про відпочинковий комплекс “Жива роса”, який звели без належних дозвільних документів та з порушенням усіх існуючих вимог та законів. Пан Ших розповів, як вже декілька років поспіль добивається правди про кричущі порушення священиками Самбірсько-Дрогобицької єпархії, адже ресторан та готель знаходяться поруч з джерелом і розташовані на території родовища. Його митарства по судах та інших правоохоронних інстанціях не завершилися й донині, а тому він попросив підтримки у громади, аби чимшвидше звільнити родовище від цього об’єкта.

Ще одним із значимих і резонансних був виступ генерального директора ПрАТ “Трускавецькурот” Андріана Драновського. На початку промови очільника товариства дещо перебивали та провокували. Тож перед тим, як донести до присутніх свою точку зору, він вислухав чимало образ. Однак, до честі керівника, це його не спинило і він ще раз розповів присутнім про такі важливі речі, як збереження родовища та контроль за якістю мінеральних вод. Для цього на базі товариства десятиліттями існує лабораторія, працівники якої регулярно проводять мікробіологічний аналіз води. А щодо інсинуацій на тему інспекцій він додав, що державні контролюючі органи не мають на сьогодні жодних зауважень щодо діяльності підприємства. Відповів він і на закиди щодо закриття верхнього бювету, а також переконливо довів, чому платний вхід до бювету, це вихід з багатьох складних ситуацій. Зі слів Андріана Драновського, насамперед це можливість завершити розпочату справу щодо розбудови центрального бювету, а також можливість реконструювати об’єкти на території парку (надкаптажні споруди, майданчик навколо джерела “Юзя” тощо), здійснити масштабні ремонти і в тому числі реальна можливість якомога швидше відновити верхній бювет. Звісно, людям, які категорично не сприймають навіть думки про платний вхід довести усі аргументи в стислій промові було вкрай складно. Однак той факт, що очільник товариства був вислуханий опонентами і частина його думок дійшла до вух та свідомості аудиторії, свідчить про те, що доба непримиримого протистояння поступово завершується. Нищівна критика, вбивча риторика без шансів бути почутими, якою раніше послуговувалися опоненти, поступово перетворюється на діалог.

Цікавими та змістовними були виступи Євгена Юника, Петра Іванишина, Лесі Дідик та ін. Більшість із них стосувалася забудови на межі першої зони санітарної охорони. У більшості своїй стосувалися вони забудови на бульварі Торосевича. Промовці закликали присутніх стати на захист першої зони санітарної охорони, адже за їх твердженням, такі неприпустимі речі можуть обернутися крахом для нашого курорту.

Тож не зважаючи на усі революційні настрої та бажання домінувати ініціатори зборів і самі дійшли висновку, що криками, сварками та звинуваченнями нічого не доб’єшся. Місту зараз дуже потрібен конструктив і злагоджена робота. Саме про це на завершення засідання розповів один із його ініціаторів Ігор Кісак. Звернувшись до присутніх, в тому числі до представників ПрАТу, він промовив: “Давайте дискутувати, давайте сідати за стіл переговорів і дивитися, де в нас є плюси і де мінуси. Досить з нас вже революцій”. І важко тут не погодитися. Вперше за довгий час протистоянь почати роботу над спільним проектами заради розвитку курорту – це важливе рішення для громади. А далі, як це банально не звучить, поживемо-побачимо, адже коли на носі вибори, важко спрогнозувати ситуацію. Єдине, про що нині можна сказати з упевненістю, так це про те, що такі заходи необхідні для того, щоб навчитися чути одне одного, аналізувати інформацію і пробувати щось будувати, замість руйнувати.

Галина Носова, ТрускавецьІнфо

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