Від сьогодні посилено кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Сьогодні, 4 серпня, в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Про це «Трускавецький вісник» повідомили в ГО «З любов`ю до тварин” (керівник Лідія Буга). Згідно з прийнятим законом жорстоке поводження визначається як «знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі». Також в законі йдеться про нацьковування тварин одна на одну і на інших тварин, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, порушення правил утримання тварин.

Побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза. За вбивство тварини в присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком 3-5 років. Детальніше – на http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2120-19

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