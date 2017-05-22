Сьогодні, 23 травня, відбулось чергове засідання виконкому Трускавецької міської ради. З найголовнішого – затвердження детального плану території по вулиці Довбуша 13-15, затвердження обласних субвенцій, підвищення посадових окладів педагогам дошкільних навчальних закладів та затвердження складу Громадської ради при Бюджеті громадських ініціатив.

Засідання виконавчого комітету розпочалось з виступу начальника фінансового управління Миколи Федоричака, який доповів про субвенцію з обласного бюджету. Кошти, виділені з обласного бюджету будуть скеровані на мікропроекти місцевого розвитку, на проведення природоохоронних заходів в парку та облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням. Такі спортивні комплекси будуть встановлені на вулиці Данилишиних та вулиці Івасюка.

У 2017 році на реконструкцію міського парку планують залучити 1 млн. 300 тис. грн обласних коштів та 500 тис. грн з бюджету міста. За ці гроші мають провести ремонтно-реставраційні роботи по благоустрою та ремонт інженерних мереж.

Також виконкомом було присвоєно адреси чотирьом об’єктам нерухомості та продовжено термін перебування на майдані Незалежності дитячих карусель. Тимчасове розміщення дитячих атракціонів продовжили до квітня 2018 року.

Неоднозначним було питання про розроблення детального плану території по вул. Довбуша 13-15. Нагадаю там планують звести багатоповерхівку, а чимало осіб висловили свій спротив проти її зведення. Питання вже виносилось на засідання минулого виконкому, але тоді його затвердити не зуміли, – пролунало чимало суперечливих аргументів від присутніх на засіданні депутатів, представників фракції КУН. Сьогодні питання вкотре винесли на розгляд членів виконкому і більшість із них погодились із думкою, що перешкоджати намірам забудовника звести там житловий будинок буде неправильно, тим паче, що мешканці суміжних будинків не заперечують проти цього.

Керуюча справами виконкому Олена Петранич зачитала заяву від мешканців цієї вулиці, які дали згоду на майбутнє будівництво багатоповерхівки, каскадного типу (поверховістю від 4 до 7 поверхів) з підземним паркінгом. Однак, всі наступні погодження щодо проекту забудови та поверховості об’єкту погоджуватимуться вже депутатським корпусом на сесії. Тому деякі члени виконкому висловлювали здивування відносно того, що питання намагаються блокувати ще на рівні виконкому ради – мовляв, не варто заважати намірам забудовника, тим паче, що при зведенні багатоповерхівки, близько десятка квартир має бути передано місту для забезпечення житлом соціально незахищених сімей.

З важливого – виконком затвердив склад Громадської ради та Експертної групи з питань бюджету громадських ініціатив. В громадську раду увійшли: Олег Карпин – голова (депутат, ініціатор проекту), Оксана Барабаш – заступник голови (завідувач відділу залучення інвестицій ТМР), Леся Соляк – секретар ради (головний спеціаліст відділу залучення інвестицій), Микола Федоричак (начальник фінансового управління ТМР), Святослав Грабовський (депутат ТМР), Зоряна Домбровська (депутат ТМР), Володимир Ключак (журналіст, представник громадськості), Леся Дідик (громадський активіст), Василь Шимко (АТОвець, громадський активіст). Під час розгляду питання з ініціативи члена виконкому Ігоря Пранника в склад громадської ради було включено також його та Миколу Баброцяка. Ці люди в подальшому братимуть участь у відборі проектів, поданих громадою.

Згодом виступив начальник відділу освіти Орест Лобик, який доповів проект рішення про підвищення посадових окладів педагогам дошкільних навчальних закладів. Оскільки педагоги шкіл фінансуються за рахунок державної субвенції, їхні посадові оклади зараз є доволі вищими, від посадових окладів працівників дошкільних установ. Оскільки кошти на оплату праці педагогів ДНЗ виділяються з місцевого бюджету, було прийняте рішення про підвищення їхніх окладів (приблизно на 15%), що дасть можливість зрівняти їх з зарплатами вчителів.

Також було затверджено планову мережу загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста на 2017-2018 рік та розглянуто декілька технічних питань.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

Трускавецький вісник

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