Відбулося чергове засідання виконкому

22 січня відбулося перше в цьому році засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. Питань було небагато – близько десятка. Окрім опублікованих попередньо на сайті два питання внесли з голосу – про дозвіл на обслуговування в 2019 році міського стадіону ГО «СА «Вікторія» та відносно медичної субвенції.

Першим про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2018 року та про заходи з організації та проведення відпочинку й оздоровлення дітей у літній період 2019 року доповідав завідувач відділу у справах сім’ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль. Він розповів які заходи були зроблені для оздоровлення трускавецьких дітей – і про пришкільні оздоровчі табори влітку 2018 року, і про поїздки в Каховку та Залізний Порт, і про путівки в табори «Артек» та «Молода гвардія». Заплановані заходи з оздоровлення дітей на 2018 рік були виконані, розпочато виконання плану на 2019 рік. Запитань до доповідача не було, рішення було прийнято одноголосно.

Зрештою, дискусій не виникало по жодному з питань порядку денного, хоча по деяких із них міський голова давав досить розлогі коментарі. Зокрема, щодо команди «Вікторія», котра зайняла непогане п’яте місце серед 16 команд в області. А деякі з коментарів мера, наприклад про психічні відхилення окремих журналістів та щодо невміння людей бачити позитив у змінах в Трускавці, абсолютно не стосувалися розглянутих на виконкомі питань.

Начальник управління комунальної власності ТМР Ольга Сегер доповіла питання «Про затвердження списків черговиків, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та за місцем праці на 2019 рік» та ще одне питання відносно зарахування на квартирний облік чергового пільговика. Про присвоєння адрес об’єктам нерухомості на вулицях Біласа та Роксолани доповідав головний спеціаліст містобудівного кадастру при Ума таз ТМР Анатолій Лютов. Про участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку у Львівській області у 2019 році розповіла начальник відділу залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги управління розвитку міста ТМР Оксана Барабаш. Начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак своє питання щодо затвердження медичної субвенції доповів навіть не виходячи до трибуни. Останнім заслухали та затвердили інформацію про розпорядження міського голови, видані в період з 1 по 22 січня цього року.

На виконкомі були присутні 11 членів (Андрій Кульчинський, Олександр Ткаченко, Олена Петранич, Ігор Пранник, Ренат Борсук, Володимир Бутим, Віра Савка, Микола Онисько, Мирослав Гумега, Ігор Михаць та Олександр Шишко). Тривало засідання одну годину.

Володимир Ключак

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