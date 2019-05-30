Відбулося чергове засідання виконкому

Сьогодні, 19 червня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. На засідання прибули міський голова Андрій Кульчинський, заступник міського голови Олександр Ткаченко, секретар ради Наталія Пономаренко, керуюча справами міськвиконкому Олена Петранич, члени виконкому Ренат Борсук, Мирослав Гумега, Олександр Грищенко, Микола Онисько, Ігор Михаць, Ігор Пранник та Олег Габриш (всього 11 осіб). Виконком затвердив субвенцію з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік. Мова йде про виділених державою 132 тисячі 323 гривні на закупівлю комп’ютерів для шкіл Трускавця.

Без обговорень та запитань були проголосовані практично всі інші питання порядку денного: про зарахування на квартирний облік, про зняття з квартирного обліку, про присвоєння поштових адрес. Питання без участі преси, які стосуються прав неповнолітніх осіб, традиційно доповідала начальниця Служби у справах дітей Леся Дребот. Засідання виконкому тривало менше години.

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