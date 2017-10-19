Відбулося засідання позачергової сесії Дрогобицької районної ради

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, сьогодні, 19 жовтня, відбулося засідання XVIII позачергової сесії Дрогобицької районної ради VII скликання, на яке було винесене одне питання про внесення змін до районного бюджету Дрогобицького району на 2017 рік. Але при формуванні порядку денного голова районної ради Михайло Сікора запропонував внести на розгляд сесії звернення до керівництва держави щодо ситуації, яка склалася на руднику №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», що й було підтримано депутатами.

По першому питанню виступив начальник фінансового управління райдержадміністрації Віталій Перхун. Заслухавши та обговоривши його доповідь, розглянувши подання райдержадміністрації та врахувавши висновки постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики Дрогобицька районна рада вирішила за рахунок перевиконання бюджету збільшити обсяг видатків районного бюджету у сумі 2 690 000 грн. на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу населенню, підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств, для закладів і заходів з питань дітей, їх соціального захисту та інше.

По другому питанню сесія одноголосно прийняла звернення до керівництва держави з пропозиціями невідкладно створити урядову комісію з метою напрацювання комплексного підходу для вирішення проблем, створених діяльністю підприємства ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», виділити з резервного фонду Державного бюджету України кошти для ліквідації негативних наслідків діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», а саме: розробки ПКД та будівництва об’їзної дороги на ділянці Дрогобич – Трускавець, яка передбачена генеральним планом села Модричі. Також у зверненні говориться доручити Фонду державного майна України вжити усіх необхідних дій для юридичного вирішення ситуації, що виникла внаслідок невиконання умов відчуження з державної власності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», у тому числі розглянути можливість розірвання відповідного договору. Державній службі геології та надр України призупинити дію спеціального дозволу на користування надрами Стебницького калійного родовища з метою внесення змін в режим його експлуатації.

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