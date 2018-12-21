Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у середу, 16 січня, відбулося засідання Ради регіонального розвитку Доброгостова. У засіданні взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Руслан Щерба та заступник Володимир Ханас, керівники окремих структурних підрозділів райдержадміністрації та служб, депутати районної ради. Доброгостівський сільський голова Любомир Пасемко доповів про зроблене у селі за звітний період та презентував перспективний план розвитку території.

Так, в рамках мікропроектів у 2016-2018 роках було встановлено дитячі ігрові майданчики на території ДНЗ та проведено реконструкцію системи опалення та утеплення фасаду дитячого садочка “Півник”.

В Доброгостівській школі в рамках енергозберігаючих заходів зроблено заміну вікон, дверей та газових котлів. Придбано обладнання (музичних інструментів) для Доброгостівської музичної школи. Забезпечене освітлення вулиць Стебницька, Грушевського, Героїв Майдану. Проведено поточний ремонт в місцевій амбулаторії загальної практики в с. Доброгостів.

У планах – будівництво «Громадського центру». Проект запропонований для фінансування за кошти ДФРР на суму понад 25 млн. грн. Заплановане також спорудження амбулаторії в рамках державної програми на суму понад 9 млн. грн. Також буде проводитись утеплення фасаду Доброгостівської СЗШ І -ІІІ ст.

На цьогорічний конкурс мікропроектів пропонується проект вуличного освітлення вулиць Івана Франка та Нова – 489 тис грн.; придбання кухонного обладнання для ДНЗ “Півник” – 200 тис. грн; капітальний ремонт даху Доброгостівської ЗСШ – 500 тис. грн.

Учасники зустрічі ставили питання стосовно проблем, які їх турбують: посилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян, проведення благоустрою села, стан доріг, пасажирських перевезень тощо.

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