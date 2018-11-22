Відчуй себе депутатом

By  | 22.11.2018 | Filed under: Новини

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації запрошує до участі у молодіжній моделі Львівської обласної ради. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

15-16 грудня у Львові відбудеться модель Львівської обласної ради – симуляційне засідання, в якому візьме участь молодь віком 15-18 років. Протягом двох днів учасники працюватимуть у постійних депутатських комісіях та прийматимуть рішення у сферах освіти, дорожнього транспорту, медицини, спорту, молодіжної політики тощо. Серед учасників моделі оберуть голову ради та заступників, а також голів профільних комісій та секретаря.

Делегати представлятимуть інтереси своїх громад та напрацьовуватимуть рішення у різних галузях та сферах на засіданні сесії обласної ради. По завершенні проекту учасники напрацюють спільне звернення молоді до керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації.

Основна мета проекту – надати можливість учасникам відчути себе депутатом, долучитися до управлінської діяльності області та допомогти молоді зрозуміти діяльність органів місцевого самоврядування.

Для участі у засіданні необхідно зареєструватися до 18:00 год 7 грудня за посиланням: https://goo.gl/forms/FFs9MLPfDu4BHKJ53.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників заходу, роздатковий матеріал. Доїзд до Львова та у зворотному напрямку учасники забезпечують самостійно.

Організатор проекту – департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації та Львівський обласний молодіжний центр. Контактна особа: Христина Мокрій (097-555-08-89).

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