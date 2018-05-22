Відеогід “Трускавець – Таор Карпати”

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Курортно-готельний комплекс «Свитязь» у м. Трускавець оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора – головного лікаря. Вимоги до претендента: досвід роботи в курортній сфері не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років, наявність стратегічного бачення щодо покращення роботи медичного центру. Термін прийому документів від претендентів на посаду 23.05.2018 – [...]