Відійшла у Вічність професор Тетяна Біленко

By  | 17.07.2019 | Filed under: Новини

12 липня 2019 року на 90-му році життя відійшла у вічність багатолітній професор кафедри філософії Дрогобицького педагогічного університету, доктор філософських наук, головний редактор ВАКівських наукових збірників “Проблеми гуманітарних наук” і “Людинознавчі студії”, шеф-філософ аспірантів, відома в Україні та за кордоном учена-філософ Тетяна Біленко.

Світлий, добрий спомин про Тетяну Іванівну назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав, хто жив та працював поруч із нею, кого вона навчала, адже завжди була прикладом людської гідності, добропорядності та професійності.

Вічная їй пам`ять…

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