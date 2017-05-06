Відкриється фотовиставка «Трускавець очима романтика»

На 19 травня в музеї історії міста-курорту планується відкриття виставки робіт фотомитця Петра Закусила під назвою «Трускавець очима романтика». Виставку приурочено до 190-літнього ювілею нашого курорту.

Петро Закусило – талановитий фотограф, чиї роботи викликають справжнє захоплення через вміння передати миттєвості та красу, динаміку та велич, пов’язані з нашим Трускавцем. Деякі з його творів можна оглянути вже зараз – в групі «Truskavets найкраще місто» в соціальній мережі Фейсбук.

Трускавецький вісник

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