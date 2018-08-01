Відкрито кримінальне провадження стосовно самоуправних дії посадових осіб Дрогобицької міської ради

Дрогобицькою міською парторганізацією Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість» проведено громадську експертизу ефективності використання комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича. В результаті експертизи виявлено ряд зловживань та порушень, що можуть мати ознаки корупційних дій, які призвели до значних фінансових втрат бюджету міста. Про це інформує голова Дрогобицької міської парторганізації Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість» Сергій Юзефів.

Відповідно до звернення «Справедливості» правоохоронними органами 6 липня ц.р. відкрито кримінальне провадження № 12018140110001481 стосовно самоуправних дії посадових осіб Дрогобицької міської ради. А 30 липня Сергій Юзефів як голова міського осередку «Громадсько-політичного руху В. Наливайченка «Справедливість» надав свідчення слідчому Дрогобицької відділу національної поліції щодо фактів, які можуть містити ознаки корупційних дій та зловживань з боку посадових осіб Дрогобицької міської ради.

Окрім цього, за результатами скерованих «Справедливістю» висновків та пропозицій за результатами експертизи міською радою оприлюднено чотири регуляторні акти проектів рішень міської ради щодо затвердження положень про оренду та порядок приватизації комунального майна, проведення конкурсів на право оренди та методики розрахунку використання плати за оренду майна.

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