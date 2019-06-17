№94713 Відкрито першу питтєву галерею «української Боржомі»

Відкрито першу питтєву галерею «української Боржомі»

У день святої Трійці в мальовничому селищі Східниця Львівської області відбулось урочисте відкриття бювету унікальної мінеральної води типу Боржомі.

Це рідкісна лужна, гідро-карбонатна вода аналогів якої немає в Україні. «Українська Боржомі» ефективно лікує захворювання шлунка, покращує роботу органів травлення, зміцнює імунітет.

Щороку, з метою оздоровлення та лікування, джерело відвідують десятки тисяч туристів з різних куточків світу.

Саме тому для забезпечення зростаючих потреб у цій живильній воді, за ініціативи Східницької селищної ради було спроектовано та зведено нову питтєву галерею.

«Ми стараємося, робимо усе для Східниці. Хочу подякувати всій моїй команді та депутатам сільської ради, які тяжким трудом на дев’ятий рік зрозуміли, що нам цей бювет потрібен. Ми виділили на нього кошти і збудували його»,- зазначив під час відкриття галереї 2 С голова Східницької селищної ради Іван Євгенович Піляк.

Після вітального звернення відбулось урочисте перерізання стрічки та освячення бювету.

Інформаційна довідка:

Східниця – популярний курорт, відомий у світі завдяки гармонійному поєднанню цілющих мінеральних вод, неймовірно красивих гірських пейзажів, що доповнюються найчистішим Карпатським повітрям. Розташовано селище на висоті 900 метрів над рівнем моря.

Засновано курорт вченим-дослідником Омеляном Стоцьким у 1976 році. На сьогодні на території Східниці налічується 38 безцінних лікувальних джерел.

Автор: Анна Свіріденко

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