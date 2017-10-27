Відкрито виставку пам’яті отця Василя Поточняка

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у Львівському історичному музеї відкрили виставку „Апостол душпастирства мігрантів‟, присвячену вшануванню пам’яті координатора українців Італії, секретаря Пасторально-міграційного відділу Української Греко-Католицької Церкви отця Василя Поточняка (1973-2015 рр.). Як зазначили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, мета виставки – показати багатогранність пасторської праці духівника за кордоном: від створення церковних громад мігрантів до відстоювання їх трудових прав на чужині, підтримки рідної мови, традицій, пропагування української культури в світі.

На виставці представили близько 300 пам’яток. Матеріали Музею передала родина отця Василя Поточняка, Пасторально-міграційний відділ УГКЦ, представники церковних громад Італії, а також приватні особи — знайомі, друзі, сподвижники отця Василя Поточняка.

Також читайте