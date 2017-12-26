Відкриття нового зимового сезону на гірськолижному комплексі «Буковиця»

У суботу 23 грудня на схилах найновішого українського гірськолижного комплексу «Буковиця», який знаходиться біля курорту Трускавець на околиці міста Борислав, відбулось офіційне відкриття сезону 2017-2018 рр. Незважаючи на примхи природи у вигляді різких потеплінь, працівники комплексу змогли підготувати якісну трасу вже в грудні. Це вдалось завдяки встановленій на схилі сучасній системі штучного засніження та наявності потужної спецтехніки для формування і вирівнювання лижних трас (аналогічна техніка застосовується на альпійських гірськолижних курортах).

Гості і туристи були вражені помітними змінами на Буковиці, адже майже завершено будівництво готельно-ресторанного комплексу, оновлено прокатний пункт, закуплене новітнє обладнання для підготовки лиж, збудовані просторі вбиральні. На самому схилі встановлені перші опори нової канатно-крісельної дороги, введення в експлуатацію якої відбудеться вже в наступному році.

Отож, оглянувши зроблене за літо-осінь, поважні гості, які були запрошені на відкриття, зібрались на центральній площі комплексу. Розпочав церемонію відкриття голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, який привітав всіх присутніх та передав слово голові технічного Комітету гірськолижного спорту Федерації лижного спорту України Леонідові Тікуну, який і оголосив сезон 2017-2018 на схилах Буковиці відкритим. В подальшому до слова були запрошені мер Борислава Ігор Яворський та мер Трускавця Андрій Кульчинський, які в своїх промовах відмітили важливість такого внутрішньо інвестиційного проекту як ГК «Буковиця» для навколишніх міст та й для регіону в цілому.

Мер Трускавця також повідомив всіх присутніх, що з Трускавця через лісовий масив розпочато будівництво нової дороги, яка безпосередньо зв’яже місто-курорт з гірськолижним комплексом. Після її побудови відстань з Трускавця до Буковиці буде становити всього 1,5 км і Трускавець буде набирати популярність ще й як гірськолижний курорт.

Власник і ініціатор будівництва ГК «Буковиця» Віталій Мицак в своїй промові розповів всім про грандіозну роботу, яка була зроблена за літо, поділився планами на майбутнє і знову передав слово представнику Федерації лижного спорту Леонідові Тікуну, який розповів про спортивні заходи, що будуть проводитися на Буковиці в цьогорічному сезоні. Леонід Дмитрович повідомив, що 1-2 лютого 2018 року відбудуться щорічні відкриті дитячі міжнародні змагання «Bukovytsia OPEN-2018», які в цьому сезоні вперше включені в офіційний календар спортивних змагань Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS), а 5-6 лютого пройде Чемпіонат України по сноубордингу з паралельного слалому та слалому-гіганту за правилами ФІС серед дорослих спортсменів. Аналогічні змагання серед юніорів відбудуться 7-8 лютого і 9-10 лютого серед юнаків. Отож спортивний сезон має бути насиченим і видовищним.

На завершення Віталій Мицак подякував всім працівникам, які долучились до відкриття сезону та запросив всіх гірськолижників і простих туристів проводити цікаве і здорове дозвілля саме на Буковиці, адже попри всілякі зовнішні економічні виклики послуги на цьому новому гірськолижному комплексі залишаються найдешевшими серед всіх українських центрів подібного типу.

Після відкриття було проведене перше засідання організаційного комітету Кубка «Bukovytsia OPEN-2018», адже змагання будуть проходити під егідою міжнародної спортивної організації (FIS), і на Буковицю та до Трускавця приїде багато учасників і гостей з багатьох європейських країн. З метою якісного проведення цього спортивного заходу до організаційного комітету ввійшли керівництво ГК «Буковиця», МЦ «Європейська інтеграція України», а також міські голови Трускавця, Борислава та Дрогобича. Кубок також будуть патронувати Комітет ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та голова Львівської ОДА.

- Мені дуже приємно, що очолювана мною неурядова організація, яка змінила назву і тепер іменується Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України», має тісні партнерські стосунки з гірськолижним комплексом «Буковиця», – розповів Іван Цегенько. – В минулому році ми спільно започаткували відкритий дитячий міжнародний Кубок, котрий цього року вже включений в офіційний календар міжнародних спортивних змагань. Це великий прогрес і для Буковиці, і для регіону в цілому, адже на світовій карті спортивних гірськолижних центрів появився ще один і він знаходиться біля Трускавця. Також я дуже вдячний Віталію Моцаку, який постійно приймає участь в інших проектах, котрі започаткувала наша неурядова організація.

Отож, ще раз запрошуємо всіх на відкриті схили гірськолижного комплексу «Буковиця». Тут можна по справжньому відпочити, набратись позитивних емоцій і гарного настрою, а також навчитись їзді на лижах чи вдосконалити свій рівень, скориставшись послугами досвідчених інструкторів.

Степан Гнатків

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