Відкриття вітрової електростанції в Старому Самборі

В рамках Міжнародного економічного форуму відбулось відкриття вітроелектростанції «Старий Самбір – 2», яка знаходиться на схилах Римської гори в околицях Старого Самбора. Вона складається із шести великих вітрових установок, які зможуть з надлишком забезпечити потреби в електроенергії всього Старосамбірського району.

Проектом «Карпатський вітер «ВЕС «Старий Самбір – 2» було завершено 7-річну роботу з будівництва двох сучасних вітростанцій (10 вітроагрегатів, загальною потужністю 34 МВт) в околицях міста Старий Самбір.

- Реалізація проекту ВЕС «Старий Самбір – 2», директором якої є Максим Козицький, розпочалася із замірів вітру на висоті 80 м., що проводили впродовж двох років (2012-2013 рр.) спільно з польською компанією Enerpark. Верифікацію замірів та аудит здійснювала американська компанія AWS Truepower, яка підтвердила наявність необхідних вітрових потоків і можливість будівництва в цьому регіоні промислового вітропарку, – розповідає голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, який був запрошений на відкриття електростанції. – Підготовка дозвільної документації, громадські слухання, у тому числі підписання договорів оренди земельних ділянок, розробка техніко-економічного обґрунтування, отримання технічних умов на підключення та договору на приєднання до мережі, проведення державної експертизи проекту та отримання дозволу на будівництво зайняло ще три роки і спрощенню та полегшенню всіх цих бюрократичних процедур активно сприяв один із засновників нашої громадської організації Володимир Цегенько, котрий в цей період був головою районної державної адміністрації. А з ТзОВ «Еко-Оптіма» і Максимом Козицьким ми й досі підтримуємо хороші дружні і партнерські стосунки.

Проект ВЕС «Старий Самбір – 2» (потужністю 20,7 МВт) реалізовано спільно з ЄБРР, Фондом чистих технологій Світового банку, Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) та Інвестиційним фондом для країн, що розвиваються (IFU). Вартість проекту – 1,1 млрд грн.

Степан Гнатків, фото та відео прес-служби Львівської ОДА

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