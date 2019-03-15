Відкритий лист Андрієві Кульчинському

Міському голові м. Трускавця

п. Кульчинському А.Б.

Шановний Андрію Богдановичу!

«Радою Старійшин» м. Трускавця, громадськістю, депутатами Трускавецької міської ради неодноразово піднімалося питання незадовільного стану санітарної охорони курорту Трускавець, збереження природних властивостей наявних на курорті лікувальних мінеральних вод, відсутність заходів по запобіганню їх забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню їх родовищ.

Трускавецькою міською радою було прийнято рішення про заборону платного входу у бювет мінвод, за що ми Вам і депутатам щиро вдячні.

Проте організоване ПрАТ «Трускваецькурорт» 14.03.2019 р. шоу з участю львівського артиста-модератора у Народному домі міста під назвою «громадські слухання про платний вхід до бювету мінвод» показали, що сумнозвісне ПрАТ не відмовилося від ідеї запровадження платного входу у бювет, заходи по збереженню гідромінеральної бази, яка є на балансі ПрАТ «Трускавецькурорт», не проводяться і далі, а керівництво міської ради потакає їм у цьому. Більше того, вказане ПрАТ вже переймає функції міської ради, організовуючи громадські слухання, що опускає міську раду і мешканців міста, які її обрали.

Стаття 42 Закону України «Про курорти» 2000 року гласить, що до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів належать:

1) затвердження місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів;

2) управління курортами місцевого значення відповідно до закону;

3) погодження видачі дозволів на користування природними лікувальними ресурсами державного значення;

4) пункт 4 статті 42 виключено на підставі Закону N 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014 р.;

5) здійснення контролю за використанням природних лікувальних ресурсів;

6) внесення до відповідних органів виконавчої влади клопотань про оголошення природних територій курортними;

7) оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення;

8) вирішення інших питань у сфері діяльності курортів відповідно до законів України.

Ця стаття Закону є визначальною у діяльності органів місцевого самоврядування для курортних місцевостей.

Прошу задати собі риторичне питання: які з перекислених повноважень виконує Трускавецька міська рада?

Як показало проведене шоу, громадськість міста Трускавця обурена бездіяльністю щодо охорони природних лікувальних ресурсів як ПрАТ «Трускавецькурорт», так і керівництва міської ради.

Чим можна пояснити погодження чи мовчазну згоду міської ради на закриття бювету №2, який є центральним містоутворюючим об’єктом нагірної частини курорту Трускавець згідно Генерального плану розвитку курорту Трускавець?

Чому міська рада не зініціює експертизу технічного стану бювету №2 і не зобов’яже ПрАТ провести ремонт бювету, якщо такий потрібний? З моменту закриття бювету №2 у 2016 році пройшло майже три роки, а натяків на ремонт чи хоча б проект ремонту, немає ні від ПрАТ «Трускавецькурорт», ні від міської влади. Чому?

Ми вже маємо приклад підкупу попереднього міського голови передачею його родичам туалету в зоні суворої охорони «Нафтусі», що відносився до процесу споживання мін води відпочивальниками. Кому готується виведений з експлуатації бювет №2? Громадськість задумується над цим.

Чому міська рада дозволила і не реагує на незаконне підведення трубопроводом унікальної води «Нафтуся», яка є під охороною держави, до бювету приватного санаторію «Кристал»? Вказана дія кричуще поглиблює погіршення санітарної охорони лікувальної води «Нафтуся», порушує природоохоронні умови до спеціального дозволу на її видобування.

З огляду на претензії громадськості, висловлені на так званих «громадських слуханнях» 14.03.2019, неодноразові обговорення загрозливої ситуації по охороні мінвод курорту на засіданнях «Ради Старійшин»» м. Трускавця з відповідними повідомленнями міської ради, прошу Вас невідкладно вирішити наступні питання:

1. Розробити і затвердити програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець.

2. Організувати роботу комісії (групи), відповідно створеної Вашим розпорядженням, по вивченню ціни на відпуск мінвод ПрАТ «Трускавецькурорт».

3. Видати розпорядження, або винести питання на сесію міської ради про перевірку виконання приписів природоохоронних органів по охороні джерел, свердловин і родовищ мінвод курорту Трускавець, виданих в адресу ЗАТ «Трускавецькурорт», а потім ПрАТ «Трускавецькурорт» природоохоронними органами і санепідемстанцією. Встановити повноваження по їх виконанню новоствореною структурою ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води», якій передано право видобутку і продажу мінвод.

4. Організувати експертизу технічного стану виведеного з експлуатації бювету мінвод №2 із залученням громадськості.

5. Зобов’язати ПрАТ «Трускавецькурорт» в стислі терміни виготовити проектну документацію на ремонт, встановити дату введення в експлуатацію бювету №2.

6. Притягнути до відповідальності ПрАТ «Трускавецькурорт» за незаконне підведення трубопроводом унікальної води «Нафтуся» до санаторію «Кристал», що порушує природоохоронне і антимонопольне законодавство України. Прийняти заходи по негайному припиненню подачі води «Нафтуся» у належний на правах власності ПрАТ «Трускавецькурорт» санаторій «Кристал».

7. Реально почати роботу комунального підприємства ГГРЕС, створеного рішенням міської ради. Поставити питання перед ПрАТ «Трускавецькурорт» про добровільну передачу гідромінеральної бази курорту, яка до 2000 року належала державі, у комунальну власність міста Трускавця. Судовим позовом забезпечити заборону відчуження ПрАТ «Трускавецькурорт» гідромінеральної бази і зв’язаних з нею приміщень.

8. До теми пропозиції ПрАТ щодо створення спільного підприємства. Не можна створювати СП з суб’єктом, який занапастив Трускавець, який розпродує всі свої об’єкти і готується до продажі гідромінеральної бази курорту. Свідченням цьому є розпродаж і зупинка багатьох санаторіїв, які ПрАТ «Трускавецькурорт» набуло у власність незаконним шляхом, і намагається якнайшвидше їх продати і вийти з Трускавця. Оголошення про продаж «Міротелю» ще рік тому було в Інтернеті.

Не можна виключати, що створення ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води», яким ПрАТ наділив функції продажу мінеральних вод, є ланкою ліквідації ПрАТ «Трускавецькурорт», за яким залишилась на балансі гідромінеральна база і яку збираються також продати. В такому випадку спільне підприємство, яке пропонується створити, втратить функції, і міська рада буде ошуканою. Інакше чому гідромінеральну базу ПрАТ «Трускавецькурорт» не передав ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води»? Можливо тому тремтіли руки у юриста ПрАТу Адріана Копинця, який оголосив на сесії міської ради про намір ПрАТ «Трускавецькурорт» створити СП між міською радою і ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води»…

Трускавецька міська рада в 2003 році вже мала нагоду пересвідчитися у підлості вказаного суб’єкта (ЗАТ) як партнера по діяльності і створеного спільно з міською радою ТзОВ «Трускавецький культурно-мистецький центр» (мається на увазі ПК «Мир»). Статут цього ТзОВ тоді розробляв той же юрист Копинець Адріан. У це ТзОВ ЗАТ «Трускавецькурорт» увійшло 50% часткою – балансовою вартістю Палацу культури «Мир», а міська рада 50% КП «Читальня». При цьому відсутність більшості у прийнятті управлінських рішень не давало можливості міській раді ефективно використовувати Палац культури для проведення загальноміських заходів, отримання коштів з концертів до міського бюджету. Керівник ЗАТ не допускав розповсюдження квитків на концерти в ПК «Мир» у курортному парку, який тоді обслуговував ЗАТ. Відповідно і кошти, необхідні для ремонту ПК, що був власністю ЗАТ, було недоцільно вкладати з бюджету міста.

Робота, на яку так надіявся депутатський корпус, що приймав рішення про створення спільного підприємства, була нівельована керівництвом ЗАТ. Тому, коли у міську раду звернувся потенційний купець і сказав, що керівництво ЗАТ не проти продати ПК, якщо на це погодиться міська рада, – міськвиконком дав згоду на припинення діяльності КП «Читальня» у ТзОВ «Культурно-мистецький центр». Палац культури «Мир» був проданий власником, гроші поступили на рахунок ЗАТ «Трускавецькурорт», а через тиждень у газеті «Трускавецькурорт» керівник ЗАТ пише замітку, що міський голова продав ПК «Мир».

Це історія повчальна і для депутатів, і для Вас, Андрію Богдановичу.

Я не є Ваш ворог, скоріше друг, і піднімаю ці питання не для особистого піару, як намагаються це представити мотивовані опікуни ПрАТ. Я насправді переживаю за майбутнє Трускавця, його благополуччя і висловлюю з цих питань думку переважної більшості трускавецької громади.

Прошу Вас серйозно віднестися до піднятих громадою питань, і не забувати, що діюче законодавство визначає не тільки повноваження посадових осіб місцевого самоврядування, але і відповідальність.

Бажаю Вам мудрості.

Бережи Вас Бог!

З повагою,

голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця

Лев Грицак

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