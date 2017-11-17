Відкритий лист до міського голови Трускавця

Шановний наш міський голово Андрію Богдановичу!

На засідання сесії Ви винесли питання «Про стан гідромінеральної бази курорту Трускавець», визначивши доповідачем представника експлуатанта мінвод та трускавецької громади – ПрАТ «Трускавецькурорт». Виступ співдоповідача від громади, людей, які підняли це питання, Ви не включили в порядок денний. Надавали слово гендиректору та юристу ПрАТу, а мені, двічі міському голові, голові МГО «Рада Старійшин», на засіданні якої і було вперше піднято проблему, Ви не хотіли надати слово. Може Вас вже насправді переконали прокозирівські і прозатівські деморалізовані парківські клозетники, що Грицак вже є політичний труп? Чи не поспішні висновки?

Невисказане на сесії пишу, може це в чомусь Вам допоможе.

Ще раз прошу Вас зробити висновки із результатів першого засідання XXXV сесії Трускавецької міської ради 09.11.2017 р. по питанні стану мінеральної бази і води «Нафтуся». Деякі моменти для цього я Вам наведу.

1. Оплески депутатам від присутніх мешканців міста і крики «Ганьба!». Перше – більшості депутатів, які підтримали питання безплатного входу в бювет та розірвання договору про співпрацю з ПрАТ «Трускавецькурорт», а також контролю міської ради над гідромінеральною базою курорту і лікувальною водою «Нафтуся». Друге, на жаль, Вам. Ваша ремарка, що в залі, де проходила сесія, з мешканців Трускавця були присутні тільки «люди Кісака» і з «Карпат», не може заперечити, що були і інші люди і що присутні виражали думку всієї громади Трускавця. Якщо Вам потрібно, то можна організувати підписи, референдум чи петиції. Гірше буде, коли позицію громади виразять акції протесту.

2. Подумайте, хто Вас підтримує. ПрАТ «Трускавецькурорт» і козирівська газета «Джерела Трускавця». Хто вони Вам? Чи друзі? А до громади людей, які Вас підтримували, прислухатись не хочете? Що з цього вийде?

3. Головне питання – визначення і проведення заходів по охороні джерел і води «Нафтуся», що потребує фінансових вкладень, на сесії не вирішено. Чи може хтось окрім міської ради бути більше зацікавлений у цьому і мати такі великі фінансові можливості? Річний бюджет Трускавця складає 160 мільйонів гривень. Але за воду підприємство, що має штат 360 осіб і в десять разів менший бюджет, тримається міцно. Чому б це? Тож чи буде збиткова комунальна ГГРЕС? Та чи це найбільша проблема? Які комунальні підприємства у Трускавці прибуткові? І чи виключно для прибутковості вони всі створені, чи для інших цілей – функціонування міста?

4. Чому в Трускавці вже є три експлуатанти мінеральної бази, а міська рада від цього відсторонюється?

5. Невже наявними можливостями міської ради і правоохоронних органів України не можна заставити власників комплексу «Женева» збудувати каналізаційну насосну станцію для скидання фекальних стоків не в першу санітарну зону охорони води «Нафтуся», а в каналізаційний колектор, що проходить в тридцяти метрах від спальних корпусів по вул. Суховоля?

6. Чому Ви не ставите питання передачі верхнього бювету, який зупинили через нерентабельність, у комунальну власність? Чекаєте, коли ним заволодіють треті особи при перепродажі чи примусовій продажі в результаті банкрутства ПрАТу?

7. Чому Ви не оцінюєте дії ПрАТ «Трускавецькурорт» по відчуженні туалету в курортному парку як такі, що призвели до грубого порушення законодавства про захист родовища «Нафтусі»?

Ви мер громади Трускавця чи когось іншого?

У Вас ще є небагато часу, щоб не долучити до «двох Богданів» Богдановича.

Двічі міський голова Трускавця (2002-2010 рр.), голова МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак

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