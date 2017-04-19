Відкритий лист мешканців будинку №2 на вул. Мазепи у Трускавці

Міському голові Трускавця, депутатам, журналістам, мешканцям міста

Будь-який житель Трускавця може стикнутися з ситуацією, яка спіткала наш будинок. Обманним шляхом, незважаючи на думку частини мешканців, певні особи уже більше року пробують нав’язати нам управительську фірму. Вже двічі питання про списання будинку з комунального балансу виносили на сесію міської ради, планують зробити це втретє. Щоб захистити своє право на участь у визначенні форми правління будинком ми звернулись до нашого депутата Віри Сазонової, з проханням забезпечити оскарження в суді протоколів, на підставі яких це все пробують зробити. Зараз відкрито судове провадження. Частина з нас відвідувала перше засідання суду. Також ми були присутні на сесії, де на наш захист виступала наш депутат. Також ми звертались з заявами до міського голови та приходили до нього на прийом.

Щоб вплинути на депутатів та домогтись прийняття потрібного комусь списання нашого будинку – зацікавлені особи зводять наклепи та пишуть скарги в різні інстанції на Віру Сазонову та її родину. Ініціатори заключення договору з управлінською компанією хочуть створити вигляд, що тільки Віра Сазонова проти списання будинку. Нас, мешканців будинку, ніде не чують і не помічають.

Ми просимо дати нам можливість самостійно, відкрито та законно визначити форму правління в нашому будинку. Шановні депутати, міський голово, просимо вас не списувати наш будинок з комунального балансу.

Мешканці 20-ти квартир будинку Мазепи, 2 (підписи)

Трускавецький вісник

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