Відомий трускавецький політик до крові побив 60-річного трускавчанина

У вівторок, 30 травня, у Трускавці стався неприємний інцидент – багаторазовий кандидат на виборах до місцевих органів влади Ігор Кісак застосував фізичне насильство щодо 60-річного уродженця та мешканця Трускавця Володимира Веретки. Зі слів потерпілого, він близько 18.00 повертався додому, до родинного обійстя на вулиці Лесі Українки. Але дорога до рідної оселі була заблокована машиною пана Кісака, який тут споруджує статую Ісуса Христа.

- Коли Ігор Кісак хотів розпочинати тут будівництво статуї Христа, то ходив по будинках, збирав підписи і казав, що якщо хоч одна людина на Гошівській горі буде проти цієї статуї, то він її будувати не буде. І цим ввів нас в оману. Він розказав, як це все гарно буде виглядати, показав план, картинку, як гарно буде зроблена дорога. Але пройшло вже біля шести років, а тут цілий час – будівництво. Ні до хати доїхати, кран стоїть, машини. Біля нашої хати стояв паркан, то його знесли і обіцяли нам встановити інший. Але так і не встановили, а по нашому подвір`ї ходили люди, бігали пси, тож довелося нам самотужки ставити новий паркан. Ми неодноразово йому робили зауваження, але чоловік на це не реагував. Крани працюють, діти бігають, нема ніяких огороджувальних парканів, відповідних знаків, за правилами техніки безпеки ніхто не слідкує, – розповідає про початок конфлікту з Ігорем Кісаком мешканець одного з будинків на Гошівській горі (вулиця Лесі Українки) Назар Веретка.

- А вчора стався такий прикрий випадок, – розповідає про побиття свого батька Назар Веретка. – Мій батько, якому вже шістдесят років, повертався з роботи додому. Автомобілем. Але до хати потрапити не може, бо дорога перекрита. Вийшов з машини і каже: «Хлопці, заберіть машину, дайте мені доїхати додому». Бо машина була завантажена і він хотів розвантажити ці речі на нашому подвір`ї. У відповідь на це прохання мій батько почув тільки хамство, погрози та матюки. Коли батько вийшов з машини, до нього підбігли Ігор Кісак та його син (не знаю, як його звати), повалили мого батька на землю. Той впав, а вони розбили йому лице. Я в той час був у хаті, лежав хворий. І тут забігають мої діти (чотири роки) і кажуть, що в діда кров тече. Я вибіг надвір і тоді виникла невелика сутичка. Звичайно, емоції кипіли і це могло для Кісака закінчитися дуже погано. Але я стримав себе, викликав поліцію, як це й велить закон. Поліція приїхала, взяли пояснення в нього і в мене. Сьогодні зранку я відвіз батька у лікарню, там зняли побої…

- Вони двоє з різних сторін наскочили на мене, – додає сам потерпілий, 60-річний корінний трускавчанин Володимир Веретка. – Люди самі зробили дорогу, бо тут раніше була тільки стежка. А він приїжджає КАМАЗом чи краном, розвертається тут, перегороджує дорогу, робить що хоче. Люди тут живуть і ніхто не має права голосу хіба Кісак. Я вже навіть не знаю, до кого звертатися. По-перше, він прийшов сюди і набрехав людям, що дали йому всі дозволи. А виявляється, що дозволи йому не дали! Спочатку зробив маленький котлован, а далі розрив і тут, і там. А тут же люди живуть, знизу залізнична колія, йде вібрація, гора неукріплена, а ще дощі, зливи, земля вимивається. Як тут можна щось будувати? Де архітектура, де Держархбудконтроль, де інспекція, де люди, які мали би це все контролювати?

Щодо вчорашнього інциденту, то Володимир Веретка пояснює, що підійшов до Кісака-молодшого і попросив забрати машину, щоб звільнився проїзд. У відповідь, каже, почув матюки. І це вже не вперше Кісаки матюкають мешканців Гошівської гори, каже мешканець цього мальовничого куточка. «Сусіди вам можуть це підтвердити», – каже трускавчанин.

- Я ж теж можу викопати йому котлован перед хатою і він не зможе виїхати з подвір`я, але ж я так не роблю, – каже пан Веретка.

Назар Веретка показує медичну книгу батька, висновки лікарів та рентгенівські знімки.

- За що побили мого батька? – риторично запитує Назар Веретка. – За те, що він прожив тут 60 років? Наша хата збудована у 1918 році, а він не міг до неї попасти – ось за що його побили…

Для політика-хулігана Назар Веретка бачить таке покарання – «закрити у клітку», тобто ізолювати від людей, від суспільства. «Це людина, яка обманює всіх, лицемірить, а прикривається Богом та своїми «благодійними» поступками…» – характеризує Ігоря Кісака син потерпілого Володимира Веретки.

- Ми всі шоковані, що на рівному місці маємо таку неприємність, – каже Назар Веретка. І додає, що батько потребує лікування. Журналістам було показано медичну книгу, де списано більше двох сторінок із зазначенням отриманих тілесних ушкоджень та діагнозів. Проте чинний закон України про захист персональної інформації забороняє публікувати ці дані.

Бійка, яка мала місце у Трускавці на Гошівській горі 30 травня, стала справжньою сенсацією для маленького курортного містечка. Ігор Кісак – відомий у місті політик та громадський діяч, неодноразово балотувався на посаду міського голови Трускавця та в депутати Львівської обласної ради, але жодного разу не пройшов. Його син Андрій Кісак є депутатом Трускавецької міської ради, очолює фракцію Конгресу українських націоналістів. Натомість син потерпілого, Назар Веретка – це директор комунального підприємства Трускавецької міської ради «Парк курортний».

Як розвиватимуться події дальше, невідомо, але позицію потерпілий Володимир Веретка виклав доволі чітко – миритися із зухвальством родини Кісаків він не збирається. Інші мешканці Гошівської гори теж не раді, що колись дозволили себе втягнути в авантюру та дали згоду на спорудження статуї, котра вже давно могла стояти, а не чекати нових виборів.

У всій цій історії є сумна та тривожна нотка – чи може будувати статую Христа-Спасителя той, хто не наслідує Його смирення, покору, любов до ближнього? Минулого тижня прізвище Ігоря Кісака вже звучало в негативному контексті – пообіцяв допомогти у відновленні підпірної стіни біля Данилишиних, 9, але не виконав обіцянку. Історія з статуєю Христа-Спасителя теж перетворилася у нескінченний мильний серіал. А починалося все так гарно – з благословення отців, з радості жителів Гошівської гори та всіх мешканців міста-курорту. Але справдилося давнє прислів`я, що благими намірами вимощена дорога до пекла. Добре, що нема ще тієї статуї, а то як би виглядала бійка біля фігури Христа-Спасителя? Та й навряд чи та статуя колись буде. Після цього інциденту виник величезний сумнів у чистоті намірів ініціатора її спорудження…

На фото: син потерпілого Назар Веретка; потерпілий Володимир Веретка; паспорт об`єкта; спорудження статуї йде черепашачими кроками; неукріплена Гошівська гора.

Володимир Ключак

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