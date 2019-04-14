Відпочивальник занечистив криницю

Прикра подія сталася наприкінці минулого тижня у Трускавці. Один з відпочивальників, який перебував на оздоровленні в трускавецькому санаторії, випадково впустив у криницю свій мобільний телефон (сучасний смартфон). Мова йде про колодязь, з якого беруть чисту джерельну воду чимало мешканців міста і відпочивальників – на вул. Городище, неподалік сан. «Батьківщина» та ресторану «Е-мое», з лівої сторони при дорозі на Орів відразу за потічком.

Спроби відпочивальника та його друзів витягнути з криниці мобільний пристрій успіхом не увінчалися. Так і залишився смартфон лежати на дні глибокої криниці. Оскільки телефон містить батарею зі шкідливими для довкілля елементами, то активісти закликають власників спеціальних магнітних пристроїв допомогти очистити криницю від шкідливого пристрою.

Досі вода з цього джерела вважалася однією з найкращих у Трускавці, не псувалася протягом кількох тижнів і мала добрі смакові властивості. Хочеться вірити, що так буде й надалі, а користувачі криниця будуть обережнішими при витягуванні води, яке здійснюється ручним способом за допомогою бляшаної кількалітрової банки, прикріпленої до довгої палиці.

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