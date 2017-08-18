Відпочивальників у Трускавці стає щораз більше

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, за оперативними даними моніторингу кількості відпочивальників у липні 2017 року на курорті оздоровлено 18 190 осіб, що становить 106,7% до липня 2016 року, або на 1140 осіб більше (17 050 ос.). По відношенню до попереднього місяця (червня 2017 року), кількість відпочивальників у липні 2017 р. збільшилась на 1534 особи, або на 9,2%.

Провівши аналіз відвідування гостей за липень 2017 року у розрізі курортних та готельних закладів відзначено, що збільшення кількості відпочивальників до липня 2016 р. спостерігається по наступних категоріях санаторно-курортних закладів:

- санаторії на 2124 ос. більше;

- пансіонати на 22 ос. більше;

- вілли на 77 ос. більше.

Проте в готелях міста у липні цього року відпочивальників було менше, ніж торік на 1083 особи. Зокрема, по готелю «Міротель» відбулось зменшення гостей на 1078 осіб.

У липні цього року місто-курорт Трускавець відвідало 4855 осіб іноземців, а це на 1090 осіб, або на 29,0% більше липня 2016 року (3765 ос.). У розрізі країн найбільше відпочивальників у липні цього року було з Азербайджану (1123 ос.), Польщі (1084 ос.), Білорусії (871 ос.), Туркменістану (365 ос.), Ізраїлю (335 ос.), Молдови (327 ос.) та Росії (190 ос.). Слід відзначити позитивну динаміку іноземців з Польщі. Протягом останніх двох років вона має тенденцію до суттєвого збільшення. Цього місяця питома вага відпочивальників з Польщі сягає 22,3% усіх іноземців.

Нагадаємо, що найбільш критична ситуація з відпочивальниками у Трускавці (дно) мала місце за часів екс-мера Р. Козира у 2014 році.

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