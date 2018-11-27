Відпочивальники скаржаться на воду та лід

By  | 28.11.2018 | Filed under: Новини

Зі сторони санаторію “Південний” та суміжного військового санаторію вниз по курортному парку тече вода, котра при мінусовій температурі перетворюється в суцільний лід. Про це «Трускавецький вісник» повідомили відпочивальники, котрі вважають неподобством, що в курортному місті створюються такі незручності для людей. Мало того що від води намокає взуття, так ще й лід створює перешкоди в ходінні, адже дуже легко послизнутися та впасти, а це може призвести до пошкоджень тіла, кажуть відпочивальники. Вони просять місцеву владу, керівництво водоканалу, прилеглих санаторіїв та КП «Парк курортний» звернути увагу на дану проблему та по можливості вирішити її якомога швидше.

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