Відпочивальники в Трускавці: хто, звідки і скільки?

By  | 13.01.2017 | Filed under: Публікації

/Зима 2016-2017/

У період Новорічно-Різдвяних свят (29 грудня – 15 січня) Трускавець відвідало близько 8 тисяч чоловік. Зменшення кількості відпочиваючих на вулицях курорту можна помітити «неозброєним» оком. Гості прибували в Трускавець в три періоди: 1) 29 грудня – 4 січня – зустріч Нового року; 2) 5-9 січня Різдвяні свята; 3) 10-15 січня – відпочинково-оздоровчий тур. Серед прибулих на відпочинок переважала частка гостей з України (85%). Географія прибулих з міст виглядала так: Дніпропетровськ, Чорноморськ, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Полтава, Миколаїв, Суми, Черкаси, Вінниця та Київ.

Туристична галузь переживає драматичний рік. Економічна, соціальна, політична ситуація в країні нестабільна і це впливає на потік туристів. Але людям подобається подорожувати, вирватися з повсякдення і відкрити для себе щось нове. Люди розуміють, що подорожувати можна і по Україні. Необов`язково їхати кудись далеко, місто Трускавець – ідеальне місце для подорожі та відпочинку.

Частка зарубіжних гостей була невеликою – трохи більше 15%. Традиційно найбільше гостей з Азербайджану, Молдови та деяких республік Середньої Азії. Дуже мало поляків (1%) та білорусів, майже не було росіян. Зате прибули поодинокі групи туристів з Голландії, Англії, Естонії та Словенії.

Середній вік відвідувачів складав 26-45 років. Туристи у віці 18-25 років складали 20%; 25-40 років – 40%; 40-50 років – 25%; діти – 5%; люди пенсійного віку – 10%.

Цікаво відмітити, що жінок, прибулих на відпочинок, було більше, ніж чоловіків: 60% до 40%.

Для подорожі до Трускавця більшість туристів обирали: поїзд (60%), власний автомобіль (20%), рейсовий автобус (20%). Скористалися авіаперельотами 15% відпочивальників.

У вирішенні питання проживання туристи вибирали вілли – 25% відпочиваючих; санаторії та пансіонати – 35-40%; готелі класу люкс – 15% відвідувачів; 20% курортників відали перевагу недорогому житлу в готелях та приватному секторі. Середні витрати на одного туриста в день перебування в Трускавці становили 30-45 євро. Проживання від 250 грн. – 1500 грн./доба; харчування від 200 грн. – 1000 грн./доба. Можна було пообідати, для прикладу, в «Бойківській світлиці» (45-60 грн. комплексний обід).

Традиційно найбільше гостей цікавили вечори-зустрічі Нового Року та святкування Різдва. Курортники святкуванням були задоволені, але говорили, що в заходах бракувало креативу та анімації. Популярними в цьому році як завжди були екскурсії: Різдво у Львові, катання на лижах (Крутогір та Буковиця в Бориславі), купання в термальних водах Закарпаття. Гірськолижні комплекси Буковель, Славське, Плай відлякали цінами на послуги. Подобалась курортникам адекватна ціна послуг на Волосянці (турбаза «Захар Беркут»). Навіть екскурсії до Східниці та в Карпати туристів не цікавили – брак коштів та криза зробила своє.

Більшість приїжджали групами: 2-3 сім`ї з дітьми (такий собі сімейний уїк-енд на 5 днів) та подорожували самостійно. Якщо не враховувати традиційний дитячий фестиваль «Яскрава країна» (500 учасників), то Трускавець до зустрічі з таким контингентом відпочиваючих знову виявився неготовим. Брак інтелекту, креативності, прогресивних ідей та анімації – біда Трускавця. Всі хочуть зиск, вже і зараз, це все називають «сезон високих цін».

На жаль, Трускавець так і не вибрав моделі свого розвитку. Назвати його курортом в класичному розумінні цього слова не можна. Хоча керівники санаторно-курортних закладів «Карпати», «Шахтар», «Перлина Прикарпаття», «Військовий», «Кришталевий палац», «Віктор» та дитячий санаторій «Джерело» приймають відпочиваючих на санаторно-курортне лікування, на них тримається курорт. Проте частка відпочивальників-курортників складає 30-40% з усіх прибулих до Трускавця. Частка багатих туристів, які обирали багатозіркові готелі «Ріксос», «Міротель», «Женева», «Шале Грааль», була невеликою і становила всього 10%. Хоча завантаженість цих закладів на Новорічно-Різдвяні свята інколи досягала 80%.

Далося взнаки закриття верхнього бювету, що створювало багато незручностей як для місцевих підприємців, так і відпочивальників. ПрАТівські санаторії (тепер готелі) «Кристал», «Алмаз», «Весна» були завантажені на 40%. Не краща ситуація була і в готелі «Трускавець» (компанія «365» взяла його в оренду) – вдалося на новорічні свята привезти до Трускавця десь до 400 чоловік, які перебували в Трускавці за так званим пакетом «все включено» (6 ночей і 7 днів).

 Трускавець перестає бути курортом. А курорт як туристичне місце відрізняється концентрацією ресурсів та їх цілеспрямованим використанням. Для цього необхідно визначитися в якому напрямку місту розвиватися: місце для відпочинку; курорт для гольфа чи гірськолижного спорту, як оздоровчий курорт з присутністю курортно-медичного комплексу чи медичний курорт.

Трускавець завжди був бальнеологічним курортом, тому незрозуміло, навіщо на Трускавець клеять ярлик туристичного міста. В Трускавці навіть хостела немає, поселитися на ніч чи дві ночі нереально. Відсутня будь-яка туристична інфраструктура. Якщо не рахувати готелі «Ревіта», «Візит», «Жасмін», «Бойківську Світлицю» та ще декількох закладів, то в місті не можна елементарно нагодувати обідом групу туристів з 25 чоловік. Причина проста – керівники санаторно-курортних закладів і самі жителі Трускавця досі сприймають місто як спеціалізований медичний курорт, де присутня мінеральна вода Нафтуся. Поки до міста не поїдуть лікуватись прості люди (середній клас) і не отримають послуг по адекватній ціні, ані Ізраїль, ні Польща, ні Азербайджан, Узбекистан чи Білорусь нам не допоможуть. Так, місто додатково має розвивати напрямки оздоровчого, медичного, ділового-МІСЕ та дитячого туризму.

Можновладці повинні пам’ятати, що Трускавець не туристичний Львів, а бальнеологічний курорт.

Основними факторами, що гальмують розвиток оздоровчих курортів на державному рівні, є відсутність політичного бажання і відповідних планових документів розвитку цього напрямку. Необхідно прийняти зміни до Закону «Про туризм та курорти» в питаннях курортології. Відсутність координуючих спеціалістів в цьому напрямі при міністерстві економіки дає можливість різним державним та муніципальним органам та чиновникам і клеркам з органів місцевого самоврядування (це відноситься не лише до Трускавця) не звертати увагу на підняті вище питання та трактувати їх в залежності від рівня некомпетентності по даному питанню.

Фатальною помилкою міської влади міста Трускавця є некомпетентність людей, які повинні в силу своїх службових обов’язків цим займатися, а також відсутність стратегії «Конкурентноспроможності міста» та активної співпраці ТМР з туроператорами, готельєрами та рестораторами міста. В місті відчутно гальмує маркетингова політика, відсутній план подій та знаменних дат, знищена вся туристична інфраструктура, сервіс та послуги бажають кращого.

Зима 2016-2017 року показала: Трускавець  перетворюється на cезонне місце відпочинку, яке існує за рахунок минулої слави.

Віктор Пиців

Трускавецький вісник

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  • Alexandr Borkov

    Все вірно.Додати майже нічого. Але додам.Про дороги в місті не говорить хіба що ледачий.Тому й не хочуть їхати своїми авто до нас.А у весняно-осінній теплий сезон тим же відпочивальникам ніде пограти в теніс(і великий,і настільний),поплавати у відкритих басейнах(Їх бачимо хіба що на архівних фото),бракує спортивного центру в місті,в якому був би той же басейн,душові кабіни після ігрових видів спорту,тренажерні зали,кафе…Але більшість підприємців воліє збудувати замість вказаного черговий готель,який пустуватиме більшість часу…Паркова зона вже давно потребує змін на краще.В теперішньому вигляді вона не придатна для відпочинку людей.Влада зганьбилася перед людьми платними туалетами,невідновленні поїздів та причіпних вагонів до Трускавця,відсутністю нормального сервізу- та й за той пещерний сервіз,що є зараз, люди не можуть платити шалені гроші.І хочемо,щоб до нас їхали??? В місті-курорті,якщо ми хочемо,щоб він так називався,повинні на кожному кроці стояти лави для відпочинку та урни для сміття.В Европі,куди ми так безнадійно пхаємося,смітників стоїть відразу 3-4:під скло,папір,органіку…В нас хоча б один стояв-вже би був прогрес… Роботи не початий край.В місті має бути справжній господар з командою однодумців.а не чергові розкрадачі недокраденого попередниками. А вдітися у вишиванки та дубасити себе в груди на виступах ,показуючи свій псевдопатріотизм,зможе хто завгодно…Настав час змін….

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