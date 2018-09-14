Відстоюють честь Трускавця

Футбольний клуб «Зоря-Трускавець» – гідний продовжувач справи довоєнної «Зорі», в складі якої грав легендарний трускавчанин Роман Різняк. Про те, що для Романа Різняка футбол був надзвичайно важливим, свідчить і вибір ним псевдоніму в пізніші часи, в лавах УПА. Роман Різняк взяв собі псевдо «Макомацький» в честь одного з найвидатніших футболістів тогочасної Польщі – Макомацького. Тадеуш Макомацький (Tadeusz Makomaski) був футболістом знаменитого довоєнного «Юнака» з Дрогобича – команди, котра стала прикладом того, як провінційний клуб може піднятися на загальнодержавні вершини. Звісно, тодішня трускавецька «Зоря» не осягала таких висот, як «Юнак», але трускавчани грали добре, виборюючи вагомі перемоги. Окрім Романа Різняка в довоєнній «Зорі» грав також Павло Крамар, рідний брат легенди трускавецького футболу, символу теперішньої «Зорі» Мирона Адамовича Крамара.

Плани відновити «Зорю» виникли у трускавчан-патріотів в 2011-2012 роках. Сказано – зроблено, і «Зоря» почала світити на футбольному небосхилі краю. За часів екс-мера Козира годі було очікувати на якусь солідну підтримку патріотичної футбольної команди. Думалося – буде нормальний мер, то не буде потреби переживати, як «закрити» кожну гру, де взяти гроші на форму, оплату дороги на виїздах, оплату роботи суддів тощо.

Якщо в 2016-2017 роках «Зоря» мала підтримку чинної трускавецької влади, то в 2018 році все змінилося – у мера появився інший футбольний фаворит. Але «Зоря» не згасла, а навпаки, засіяла ще потужніше. Богу дякувати, є люди, котрі підтримали і підтримують команду в непрості часи.

- Зараз йде друге коло Чемпіонату Дрогобицького району, і на сьогоднішній день наша команда (основний склад) займає перше місце, – розповідає керівник ФК «Зоря-Трускавець» Михайло Данилишин. – В кінці 2015 р. ми створили дитячу секцію футболу, в яку входять діти 2004-2010 р.н. Це діти не тільки з Трускавця, до нас на тренування приїжджають діти з Уличного, Доброгостова, Станилі, Сільця. І це дуже добре, що діти обирають здоровий спосіб життя. Цього року ми хочемо набирати секцію дівчаток, щоб і вони могли займатися футболом.

- З 2015 року, коли ми відкрили дитячу секцію футболу, ми почали тісну співпрацю з нашими друзями з партії «Батьківщина» (головою міської організації у Трускавці є Крамар Руслан Ярославович, мій близький товариш), – продовжує свою розповідь Михайло Данилишин. – Утримання футбольної команди потребує багато видатків, бо це і дорога, і інвентар, і участь в різних чемпіонатах, і інші статті видатків, але завжди ми відчували надійне плече друзів з трускавецької «Батьківщини». Дуже багато нам допомагає Лев Ярославович Грицак, керівник готельно-курортного комплексу «Карпати». Завдяки ньому у нас вирішено питання із залом для дітей на осінньо-зимовий та ранній весняний період, вирішено питання з басейном та тренажерами. Також Лев Ярославович подбав про те, щоб члени нашої футбольної команди – як дорослої, так і юнацької – мали страхові поліси. Від імені ФК «Зоря-Трускавець» хочу подякувати і партії «Батьківщина», і Левові Грицакові, і Володимиру Іллічу Козявкіну, який нас підтримує, і всім благодійникам, котрі нам допомагають і котрим наприкінці сезону ми всім особисто подякуємо ще раз. Я щиро їм всім вдячний, що в тяжку хвилину вони нас не кинули, а надають посильну допомогу, підтримуючи футбол у Трускавці.

Наш кореспондент побував на тренуванні дитячої секції футболу на трускавецькому стадіоні. 12 вересня була ясна сонячна погода. Діти виконували завдання тренера Юрія Завилова, причому було видно, що з радістю, з охотою, з власної волі. І серце радіє, що є в Трускавці люди, які підтримують діточок у їхньому прагненні зростати здоровими, щасливими, спортивними, і що є люди, які не жаліють грошей на це. Бо інвестиція в дітей – це інвестиція в майбутнє. А також інвестиція в добре ім`я Трускавця.

Володимир Ключак

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