31 жовтня відбулося засідання бюро Трускавецької міської організації партії «ВО «Батьківщина», на якому було обговорено питання щодо ситуації стосовно експлуатації ПрАТ «Трускавецькурорт» джерел мінеральних вод міста Трускавця та введення плати за користування бюветом №1.

Після тривалого обговорення партійна організація і фракція декларує наступне:

- майновий комплекс гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції ПрАТ «Трускавецькурорт» має бути повернутий у комунальну власність міста;

- саме відвідування бюветів мінеральних вод має бути вільним, а кошти на їх утримання повинні бути складовою вартості ліжко-місця санаторіїв, пансіонатів, готелів, вілл, тощо;

- тариф на мінеральні води повинен затверджувати виконком міста, а санаторно-готельні комплекси в залежності від кількості відпочиваючих щомісячно перераховують кошти на рахунок КП «Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція».

Трускавецька партійна організація «ВО «Батьківщина» та депутатська фракція «Батьківщина» розробили проект рішення «Про ситуацію стосовно джерел мінеральних вод міста Трускавця». Даний проект рішення Трускавецька міська організація партії «Батьківщина» пропонує прийняти на сесії міської ради, яка відбудеться 9 листопада 2017 року.

Вл. інф.

До теми. Проект Рішення «Про ситуацію стосовно джерел мінеральних вод міста Трускавця»

У зв’язку із неналежним утриманням ПрАТ «Трускавецькурорт» джерел мінеральних вод міста, систематичним порушенням норм Закону України «Про надра», керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада вирішила:

1. Розірвати договір від 28.12.2015 року між Трускавецькою міською радою та ПрАТ «Трускавецькурорт».

2. Доручити юридичному відділу Трускавецької міської ради звернутися у відповідні державні органи, щодо:

- законності встановлення ПрАТ «Трускавецькурорт» платного входу до бювету мінеральних вод №1;

- законності закриття верхнього бювету мінеральних вод №2.

3. Відновити роботу Комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція».

4. Розпочати процедуру повернення в комунальну власність майновий комплекс гідрогеологічної режимної експлуатаційної станції ПрАТ «Трускавецькурорт» .

5. Доручити КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» в стислий термін підготувати усі необхідні документи, проекти, висновки для отримання спеціального дозволу на користування надрами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011р.

6. Доручити КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» розробити комплексну міську програму гідрогеологічного дослідження та розвитку гідромінеральної бази курорту.

7. Направити запит у Державну службу геології та надр України стосовно стану джерел мінеральних вод курорту Трускавець.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій, екології. (М. Мицько) та постійну комісію міської ради з питань законності, етики, та регламенту (С. Грабовський).

Міський голова А. Кульчинський

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