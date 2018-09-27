Відзначили 25-річчя від дня заснування Благодійного Фонду “Карітас”

У четвер, 4 жовтня, на Дрогобиччині відзначили 25-річчя заснування Благодійного Фонду “Карітас” Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.
Урочистості розпочалися із вступного слова директора «Карітасу» о. Ігоря Козанкевича, молитви та освячення іконостасу, створеного польськими малярами. Святкове Богослужіння очолив єпископ-помічник Стрийської єпархії УГКЦ владика Богдан (Манишин)
Участь у заході взяла керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська, яка привітала представників “Карітас” і вручила подяку облдержадміністрації. Також Маріанна Вільшинська подякувала «Карітасу» за соціальне служіння впродовж багатьох років вразливим категоріям населення.
Останні коментарі