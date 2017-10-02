Відзначився Микола Шмігельський

30 вересня у Львові відбулись дві календарні зустрічі з футболу в рамках Чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини серед учнів 2007 р.н. У першому матчі вихованці Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» зіграли з командою “Галичина-Зубра” Л. з рахунком 2:2. Голи у ворота “Галичини-Зубри” забили Ключник Олександр та Шмігельський Микола. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець».

У другому матчі трускавчани поступились з рахунком 3:2 команді «Динамо – Львів». Два голи забив Шмігельський Микола (тренер ДЮСК Оринич Олег).

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