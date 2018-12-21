Відзнака для МЦ «Європейська інтеграція України»

22 грудня 2018 року в Дзеркальній залі Львівського оперного театру відбулось урочисте засідання відділення Національного Олімпійського Комітету України у Львівській області. На засіданні були присутні спортсмени-олімпійці області, представники обласної і міської влади Львова, депутати ВРУ та Львівської обласної ради а також багато інших поважних гостей.

На засіданні відбулось відзначення найкращої спортсменки Львівщини за підсумками листопада 2018 року – лучниці Вероніки Марченко та її тренера Марії Гавелко. Також відзнаками Національного Олімпійського Комітету України були відзначені люди, котрі відзначились в році, що минув, пропагуючи Олімпійський рух. Такою відзнакою був нагороджений і голова правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько за співорганізацію Центру в проекті «Олімпійський урок в західному регіоні Львівської області», а також за діяльність, яка пропагує і підтримує спорт та Олімпійські цінності.

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