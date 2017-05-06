Військовий з Борислава добровільно перейшов на бік терористів «ЛНР»

By  | 12.05.2017 | Filed under: Публікації

/Чоловік на допиті бойовиків повідомив неточну інформацію про себе, що вдалося з’ясувати завдяки інформації місцевих ЗМІ/

Український військовослужбовець контрактної служби сержант Тарас Гап’як добровільно здався в полон бойовикам самоназваної «Луганської народної республіки».

Відповідне відео його допиту бойовиками з’явилося в мережі в четвер, 11 травня. Цю інформацію також підтвердив штаб АТО.

«За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року. За даним фактом було проведено службове розслідування, а також надіслано повідомлення у військову прокуратуру та у Військову службу правопорядку», – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця було позбавлено військового звання «сержант» згідно Дисциплінарного Статуту Збройних сил України.

«Матеріали службового розслідування направлено до військової прокуратури для прийняття правового рішення за статтею 430 ККУ – «Добровільна здача в полон», — повідомляє штаб.

Відео з колишнім сержантом опублікувала так звана «народна міліція ЛНР». На ньому чоловік 1994 року народження ламаною російською мовою розповідає, що народився в Бориславі Львівської області. Далі він розповідає про те, як і де служив та про те, коли потрапив до зони проведення АТО. Чоловік також під час допиту зробив низку заяв, які дискредитують українських воїнів.

Він також розповів, що пішов в бік луганських «казаків» «23-го числа» (очевидно, йдеться про березень) після конфлікту з товаришами по службі. Чоловік заявляє, що не підтримував вживання військовими спиртних напоїв.

Цікаво, що на відео чоловік розповідає, що потрапив на військову службу в листопаді 2016 року, в той час як у 2014 році, за інформацією видання «Нафтовик Борислава», Гап’як прибув до міста на ротацію зі зони АТО і відвідав школу, в якій навчався.

Володимир Пиріг, Zaxid.Net

Трускавецький вісник

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