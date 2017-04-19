Віра Сазонова: «Трускавець є і буде локомотивом розвитку регіону»

Ми продовжуємо цикл публікацій інтерв’ю з депутатами Трускавецької міської ради від різних політичних сил. Сьогодні спілкуємося з Вірою Сазоновою, представницею Об`єднання «Самопоміч».

- Пані Віро, Ваша політична сила є основою владної коаліції у Трускавці, міський голова теж обраний як представник «Самопомочі». Але зараз «Самопоміч» переживає не найкращі часи, бачимо цькування, наклепи, підніжки, намагання внести розкол в партію. Яким бачите майбутнє «Самопомочі» в Україні та в Трускавці, чи потрібні якісь зміни в самій партії?

- Зміни – це життя, без них неможливий жодний поступ. Тому важливою є якість змін. Це стосується всього, і політичних партій в тому числі. «Самопоміч» як в Україні так і в Трускавці є молодою політичною силою. Вона росте, розвивається, ці процеси це і є зміни. Власне від цього й залежить майбутнє. «Самопоміч» на всіх рівнях дуже тісно взаємодіє з людьми, ми є частиною суспільства, відтак наш ріст, розвиток, зміни в майбутньому – це спільний розвиток України і наших міст.

Щодо перерахованих Вами негативних аспектів політичної діяльності – на жаль, це на сьогодні загальновживані методи, використовувані опонентами. Ці часи минуть, коли всі нарешті зрозуміють, що так воно вже не працює, як комусь хотілось би. Розумних людей, які вже не реагують на наклепи, цькування і такі речі, значна більшість.

- В депутатському корпусі є стабільна «група підтримки» Андрія Кульчинського, яка дозволяє без проблем приймати рішення, які сприяють розвитку міста. Але під час деяких голосувань Ви не голосуєте в унісон з фракцією «Самопомочі». Чому?

- Наша фракція, зазвичай, підходить до голосувань зі спільною узгодженою позицією. Особливо це стосується доленосних для міста рішень. Проте також є випадки, коли засідання фракції приймає рішення про «вільне голосування». В будь-якому випадку мої колеги завжди заздалегідь знають мою позицію. Жодного разу мої голосування не були для них несподіванкою. Наприклад, напевно, найвідомішим випадком мого голосування не в унісон з фракцією було виділення коштів з бюджету на встановлення паркових скульптур. Була категорично проти. Публічно висловлювала та аргументувала свою позицію. Місту дуже необхідно якомога більше туристично привабливих об’єктів, але втілення їх за бюджетні кошти це найпростіший шлях. Доклавши зусиль, можна реалізувати такі проекти, ще й паралельно наповнюючи бюджет. Наповнення бюджету – одне з основних завдань міської ради, а як витрачати гроші – порадять люди.

- Як би Ви оцінили взагалі роботу Трускавецької міської ради цього скликання? Що, на Вашу думку, потрібно зробити, для покращення ефективності її роботи, для позбавлення зайвої трати часу під час обговорень на пленарних засіданнях?

- Я дуже рідко втручаюсь в обговорення на пленарних засіданнях. Робила це тільки в тих випадках, коли бачила необхідність ознайомити колег-депутатів з невідомою їм інформацією чи думкою людей. Переважно задовго до голосування всі депутати мають чітко сформовану позицію. Змінити її в ході обговорень малоймовірно, відтак багато промов на сесіях звучить заради піару, особливо коли в залі працюють камери, або присутні мешканці міста.

Наша фракція ретельно готується до сесій – ми обговорюємо всі питання, вивчаємо їх, а також відвідуємо погоджувальні ради, де є можливість почути позицію інших фракцій. Якщо все працює правильно – в траті часу на пленарних засіданнях немає необхідності. Потрібне технічне забезпечення процесу голосування і дотримання законодавчих норм та порядку.

А оцінку роботі міської ради цього скликання дадуть результати наступних виборів.

- Ви – депутат від мажоритарного округу на вулиці Мазепи. Які проблеми є найактуальнішими для Вашого округу, як їх вирішуєте?

- Проблем немає. Є доволі значна кількість переважно технічних питань, які потребують фінансування. Це видатки. Частково вони вирішуються спільними зусиллями мешканців. З дрібних питань нікого не турбуємо. Для більш масштабних видатків дуже актуальною і корисною стала прийнята міською радою програма співфінансування поточних ремонтів – «30 на 70». Одразу ж після прийняття програми на сесії я провела зустрічі в кожному з великих багатоквартирних будинків на окрузі. Мешканці активно відреагували на таке починання – в одному з будинків уже замінили вікна в під’їздах, інші на черзі.

Видатки на капітальні роботи фінансуються з міського бюджету, наприклад, ремонти покрівель та прибудинкових територій. Це все буденна, рутинна діяльність депутата: отримати від людей інформацію про найбільш термінові потреби, сформулювати в запити і звернення та довести справу до втілення. Звичайно, не завжди все легко та гладко – долаємо. Люди в нас дуже активні та небайдужі – це допомагає. Є також деякі намагання створити людям «проблеми», це стосується одного з будинків на окрузі, але спільними зусиллями боронимось. Про ту ситуацію коротко не відповіси, тут мешканці самі все краще розкажуть. Лиш би їх вислухали та почули.

- Пані Віро, Ви – одна з тих небагатьох депутатів, які прозвітували перед своїми виборцями за перший рік роботи. А які плани собі ставите на майбутнє: до кінця року, до кінця каденції, після завершення каденції ради VII скликання?

- Вперше я прозвітувала перед виборцями ще за 100 днів від початку каденції. З того моменту зустрічей було дуже багато. Для мене це не просто формальність. В першу чергу це діалог, без якого неможливо якісно виконувати функцію представника громади. Так і плани на майбутнє формуються – разом з людьми, у відповідності до викликів часу та потреб округу і міста загалом.

- Нещодавно Ви замінили Олександра Боднара на посаді директора КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр». З чого плануєте розпочати свою роботу на новій посаді і чи взагалі потрібна така структура як ТІКЦ?

- В такому форматі, як є сьогодні, ця структура не потрібна. Цю думку я висловлювала неодноразово. Це і є причиною того, що зараз я тимчасово виконую роботу директора КП «ТІКЦ». Докритикувалась – «Візьми і зроби».

Роботу розпочала з вирішення поточних проблем. На момент мого призначення в штаті підприємства не було жодної людини. Не було в наявності карти міста, за якою звертається більшість туристів. Владнавши ці та інші технічні питання, можна рухатись далі.

Для того, щоб робота цього підприємства мала якийсь зміст, йому необхідно чітко сформувати завдання, надати відповідні повноваження, забезпечити достатнє фінансування. Я впевнена, найкраще бачення розвитку цього підприємства, і навіть курорту загалом, мають ті, хто безпосередньо працює з туристами. Це, як мінімум, готельєри, ресторатори, медики, представники тур-фірм. Щоб зібрати цих людей, почути думки, сформувати їх в єдино та на цій основі запропонувати владі нову структуру, потрібен комунікатор між цими середовищами та владою. В цьому я бачу свою функцію.

- Останнім часом дещо притихли розмови про адміністративно-територіальну реформу. Знаю, що Ви є прихильником ідеї «Великого Трускавця», тобто об`єднання в одну громаду міста-курорту та Модрич, Станині, Доброгостова, Уличного, Бистрого, Зимівок, Орова. Аргументуйте, будь ласка, Вашу позицію.

- Я не є категоричною в переліченому форматі. Це радше пропозиція для розгляду. Визначитись мають насамперед мешканці кожного окремого населеного пункту.

Я є прихильником розвитку Трускавця, нашого регіону та розвитку України. Реформа, згідно якої відбувається об’єднання громад, є вкрай важливою як для держави, так і для міст. Особливо для курортного Трускавця.

На сьогодні Трускавець дуже обмежений територіально і водночас має довкола чудові села з величезним туристичним потенціалом. Все таки «в єдності – сила»! Відтак об’єднавшись нам значно легше буде розвивати спільний потенціал. Якомога ширша пропозиція для туристів та інвесторів, безперечно, дасть можливість залучення більшої їх кількості. В будь-якому випадку, Трускавець є і буде локомотивом розвитку регіону. Наше спільне майбутнє – це туризм.

- Довелося почути, що Ви працюєте «на два фронти»: перебуваєте в команді Андрія Кульчинського і в той же час підтримуєте постійні зв’язки з «групою Кісака» та «групою Козира». Можете підтвердити чи спростувати цю інформацію, щоб розставити всі крапки над «і»?

- Я в команді «Об’єднання «Самопоміч». Як депутат представляю мешканців, і саме на них я «працюю» і з ними підтримую постійні зв’язки, і ні з ким іншим.

З міським головою в мене звичайні робочі відносини, як у якості депутата, так, віднедавна, і в якості працівника комунального підприємства.

Такі припущення, які Вам довелось почути, викликані напевне тим, що я не беру участі в конфліктах і не намагаюсь «бавитись в політику». В маленькому місті немає місця політиці. Це не дає нічого окрім «лінії фронту». Якщо хтось не може ідентифікувати мене з котроюсь з її сторін, це доводить тільки одне – можна не «воювати», а просто працювати, особливо як депутат.

Всі крапки над «і» розставить час.

- На таку скромну та розумну жінку як Ви з початку року було вилито багато бруду, поширюються інсинуації та маніпуляції навколо Вашого імені. Чому? Як будете діяти, щоб захистити свою честь та гідність? І чи не пора нарешті у Трускавці об`єднати всі здорові сили для боротьби з наклепами, політиканством, інтригами та беззаконням?

- Дякую. Ця ситуація насправді триває вже більше року. В поширенні інсинуацій, маніпуляцій та обливанні брудом втрачають свою честь та гідність якраз ті, хто цим всім займається. Мабуть, перегнули з інтригами та політиканством, думаючи таким чином досягти поставлених перед ними завдань. Та, попри все, я й надалі буду спрямовувати всі свої дії для захисту інтересів людей, які довірили мені бути їх представником в Трускавецькій міській раді, де є достатньо здорових сил для боротьби з наклепами, політиканством, інтригами та беззаконням. Так, час єднатись. В єдності – сила!

- Дякую за розмову.

Спілкувався Володимир Ключак

Трускавецький вісник

Також читайте