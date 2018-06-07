Вірні попрощалися зі своїм настоятелем

Настоятель трускавецької римо-католицької парафії Успення Пресвятої Богородиці о. Кшиштоф (Христофор) Щиґло CSSR завершив своє служіння у Трускавці. Рішенням вищої церковної влади отця переведено до іншої парафії. У Трускавці отець Кшиштоф Щиґло відслужив останні 12 років (2006-2018), а ще значно раніше (в час відновлення незалежності України) два роки працював і в нашому місті, і в сусідньому Дрогобичі.

Прощання з настоятелем парафії пройшло в трускавецькому костелі після Святої Меси у неділю, 10 червня. Вдячні парафіяни поетичними словами та букетами квітів висловили щиру подяку отцю, котрий зробив дуже багато доброго для розвитку парафії. Божого благословення на новому місці роботи та часто приїжджати до Трускавця, котрий став рідним, бажали отцю Кшиштофу Станіслав Чапля, Емілія Медведєва, Анна Юрків, Зеновія Сабат-Шербініна та інші парафіяни.

А вже в неділю, 17 червня, трускавецька римо-католицька парафія Успення Пресвятої Богородиці зустрічатиме нового настоятеля. Ним стане отець Петро Вишневський, котрий вже працював у Трускавці – в середині 2000-х рр.

Нагадаємо, що католицьку парафію латинського обряду у Трускавці та Бориславі обслуговують монахи-редемптористи (орден Чину Найсвятішого Ізбавителя, заснований святим Альфонсом Лігуорі). Цей монаший орден має спільноти як у західному (латинському), так і в східному (грецькому) обряді. До згромадження отців-редемптористів належить і правлячий архієрей Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, Владика Ярослав Приріз.

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