Віртуальна виставка “Книги-святині”

By  | 08.06.2018 | Filed under: Новини

Книга — одне з найбільших чудес, створених людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довіряли книгам.

7 червня у центральній бібліотеці Трускавця відбулася віртуальна виставка “Книги-святині”, на якій були присутні учні ЗСШ№1. Бібліотекар по роботі з юнацтвом Пфайфер Олександра ознайомила дітей з книгами-святинями: Біблією, Апостолом, книгою мініатюр Пересопницького Євангелія, Острозькою біблією, Букварем та Кобзарем. Це вагома духовна спадщина християнського народу, їх створили великі люди з глибокою вірою і любов`ю до Господа. Діти з цікавістю переглядали книги та ілюстрації до них. На завершення заходу учні переглянули віртуальну виставку “Книги-святині”. ЦІ святині є частиною тієї платформи духовності, яка формує націю, в якій закладено генотип нашого народу на багато поколінь.

Підготувала Олександра Пфайфер, бібліотекар по роботі з юнацтвом Трускавецької ЦБ

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