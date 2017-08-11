Вітаємо з ювілеєм

By  | 11.08.2017 | Filed under: Новини

Президія Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ вітає голову Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ Заблоцьку Надію Володимирівну з ювілеєм словами автора В`ячеслава Умнова, члена Президії ТМАІ.

Голові Трускавецької міської асоціації інвалідів Надії Заблоцькій на копу літ дарованих Всевишнім і на многая літа!

Ніщо не содіяно в світі без мрії, -

Так було, так є і так буде надалі.

А мрія із Богом дає нам Надію,

Яка відганяє і смутки й печалі.

Надія, – останнє, що нам надається,

При Вірі й Любові, які владарюють.

В Надії сльоза у біді засміється.

В Надії й глухі голос пісні відчують.

І хочеш як хочеш лови соломинку,

Бурхливе життя й сильні греблі розносить.

Нас гонять потоки років без зупинки.

Лишень від Надії не сивіють коси.

То лагідний вітер, то шквальні події, -

Когось нагинає, когось обламає…

Тримай нас, Надіє, тримай нас, Надіє,

Ти сила, якою нас Бог наділяє.

З щиросердечною подякою нашій Надії – автор В`ячеслав Умнов, 28.07.2017

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