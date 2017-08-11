Вітаємо з ювілеєм

Президія Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ вітає голову Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ Заблоцьку Надію Володимирівну з ювілеєм словами автора В`ячеслава Умнова, члена Президії ТМАІ.
Голові Трускавецької міської асоціації інвалідів Надії Заблоцькій на копу літ дарованих Всевишнім і на многая літа!
Ніщо не содіяно в світі без мрії, -
Так було, так є і так буде надалі.
А мрія із Богом дає нам Надію,
Яка відганяє і смутки й печалі.
Надія, – останнє, що нам надається,
При Вірі й Любові, які владарюють.
В Надії сльоза у біді засміється.
В Надії й глухі голос пісні відчують.
І хочеш як хочеш лови соломинку,
Бурхливе життя й сильні греблі розносить.
Нас гонять потоки років без зупинки.
Лишень від Надії не сивіють коси.
То лагідний вітер, то шквальні події, -
Когось нагинає, когось обламає…
Тримай нас, Надіє, тримай нас, Надіє,
Ти сила, якою нас Бог наділяє.
З щиросердечною подякою нашій Надії – автор В`ячеслав Умнов, 28.07.2017
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