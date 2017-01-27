Візит делегації з Трускавця на X міжнародний Форум «Україна – Європа»

27 – 28 січня 2017 року в польському місті Жешув (Ряшів) проходив захід, дуже важливий для України, її позиціонування як європейської країни. Форум Європа-Україна – це одна з найважливіших конференцій, яку від 2007 року проводить Інститут східноєвропейських досліджень. Головні теми засідань – процеси модернізації України, економічні реформи, проблема міжнародної безпеки, питання національних меншин та культурної спадщини, взаємовідносини та співпраця між Україною та Європейським Союзом, розвиток туризму в карпатському єврорегіоні.

– Підкарпаття – це природне місце для організації Форуму Європа-Україна, – наголосив спікер польського Сейму Марек Кухцінський. – Ми пишаємося тим, що форум відбудеться вже вдруге у Ряшеві. Це вже десятий випуск, раніше заходи проходили у Лодзі та Києві. Ряшів та Підкарпаття – це природне місце, з огляду, зокрема, на географічне розташування.

До участі у Форумі був запрошений голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. Організація тісно співпрацює з Інститутом східноєвропейських досліджень та Секретаріатом закордонних справ Сейму Польщі і мала змогу залучити до участі в Форумі міського голову Трускавця в якості спікера на одному з засідань. Мер Трускавця Андрій Кульчинський був доповідачем поряд з такими відомими політиками і спікерами як, наприклад, відомий чеський і європейський політик Карл Шварценберг – Глава княжого Шварценбергів, герцог Крумловський, ландграф Клеттгау, граф Зульц, в минулому міністр закордонних справ Чехії, Давід Лясек – міністр спорту і туризму Польщі, Андрій Дещиця – Посол України в Польщі та інші.

Також Трускавець отримав можливість розмістити свій експозиційний стенд на виставці, яка проходила в рамках Форуму. Цей стенд управління розвитку міста підготовило спільно з управлінням туризму і курортів Львівської ОДА, і він був визнаний одним з найкращих на виставці посівши другу позицію. Це дуже важливо, адже на Форумі були присутні 1 200 поважних осіб зі всієї Європи.

Протягом двох днів Іван Цегенько та Андрій Кульчинський брали участь в пленарних засіданнях, які проходили в декількох секціях. Головні теми засідань – процеси модернізації України, економічні реформи, проблема міжнародної безпеки, питання національних меншин та культурної спадщини, взаємовідносини та співпраця між Україною та Європейським Союзом, розвиток туризму в прикордонних територіях. Зокрема мер Трускавця представив місто-курорт з його унікальними лікувальними і туристичними можливостями. Андрій Богданович наголосив на винятковості і масштабності Трускавця як центру курортології, відпочинку, рекреації та медичного туризму в Карпатському євро регіоні.

– Такі Форуми – це своєрідна комунікативна площадка, в першу чергу. На таких заходах появляється унікальна можливість познайомитись і зав’язати неоцінені контакти з представниками політичного істеблішменту України і Європи, бізнесовими і громадськими діячами. Ми спільно з Андрієм Кульчинським цей Форум використали ще й для потужної промоції Трускавця та його позиціонуванню в Європі як центрального курорту карпатського регіону. Впевнений що нам це вдалося якнайкраще! – розповів Іван Цегенько. – Також за ці два дні ми мали змогу зустрітись з нашими старими друзями та познайомитись і поспілкуватись з багатьма відомими людьми, політиками, дипломатами, розповісти їм про місто-курорт, запросити в гості. А це дуже важливо, тому що вперше за останні десятиліття Трускавець з містечкового рівня потужно вийшов на європейський! Переконаний, що це позитивно вплине на популярність курорту.

На зворотньому шляху на запрошення мера Перемишля делегація з України побувала на відкритті нового гірськолижного спуску в цьому місті, де мала змогу познайомитись і поспілкуватись з прем’єр-міністром Польщі Беатою Шидло, котра спеціально приїхала на відкриття. Цікаво, що цей відпочинковий комплекс збудований на спільні гроші Європейського Союзу і бюджету Перемишля.

– Мені було особливо цікаво побувати на відкритті такого відпочинкового центру, бо ГО «ЄІУ» тісно співпрацює з гірськолижним комплексом «Буковиця» і 8-9 лютого 2017 р. ми спільно проводимо Перший міжнародний гірськолижний дитячий Кубок, – розповідає Іван Цегенько, – Вразив підхід до організації дозвілля своїх громадян в Польщі. Фінансування будівництва повністю здійснювалось не за кошти підприємців. На відкриття невеличкого лижного спуску приїхала прем’єр-міністр Польщі! Подію висвітлювали всі перші телевізійні канали, періодичні видання, радіо! А що ж в нас? На відомий і важливий дитячий фестиваль «Яскрава країна» в Трускавці не приїхав жоден телевізійний канал, бо за приїзд і висвітлення запросили немалі гроші, незважаючи, що захід не є комерційним! І державні установи, які б мали на це реагувати, не звертають на такі випадки жодної уваги. Ось так нам «допомагають» популяризувати Трускавець!

Черговий візит до Польщі закінчився. Є сподівання, що час, витрачений на такі події, не страчений намарно. Є надія що Європейський Союз буде більш активніше нам допомагати. Але багато що залежить від нас – нашого розуму, згуртованості і віри в майбутнє!

Степан Гнатків

Трускавецький вісник

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