Візит трускавецької делегації до Сянока

4-6 травня 2017 року на запрошення Старости Сяноцького повіту в рамках підписаної чотиристоронньої Угоди відбувся візит делегації Трускавця в польське місто Сянок. Візит організував голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. В делегацію, яку очолив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, були включені в основному представники освіти міста-курорту, адже в жовтні минулого року Трускавець приймав представників освіти з Сяноцького повіту.

Візит відбувався на високому рівні. Делегацію з України зустрічали Посол Сейму Польщі Пйотр Уруський, Староста Сяноцького повіту Роман Конєчни та Віце-староста Вацлав Кравчик, депутати Сяноцького повіту, керівники шкіл та навчальних закладів. Гостям з Трускавця найперше показали місто Сянок. Особливе враження справило відвідання музею-скансену галицької архітектури та музею-замку з великою експозицією українських ікон, плащаниць, хрестів. Все це поляки зберегли як пам’ять про людей, котрі століттями по-добросусідськи жили на цих територіях і це з їхнього боку показує їхнє справжнє приязне відношення до своїх сусідів з України.

В подальшому за ці два дні трускавчани змогли відвідати багато навчальних закладів різного рівня, ознайомитись із системою освіти, побачити той рівень, на якому знаходяться зараз освітні заклади і інфраструктура освіти польських міст. За результатами цього візиту були започатковані нові ініціативи і досягнуті домовленості про подальшу співпрацю. До прикладу: мер Трускавця Андрій Кульчинський узгодив приїзд відповідального представника міста для подальшого опрацювання спільного проекту в рамках транскордонної співпраці, котрий пройшов перший етап відбору, представник Міжнародної клініки реабілітації Михайло Гордієвич погодив терміни проведення спільної міжнародної медичної конференції, а Іван Цегенько домовився з Послом Сейму Пйотром Уруським про візит школярів з Трускавця до польського Сейму.

- Дуже символічно, що цей візит відбувся рівно рік після того, як у Трускавці в готельно-курортному комплексі «Ріксос» була підписана чотиристороння Угода між Трускавцем, Старосамбірським районом, Сяноцьким повітом і польським курортом Риманув, – розповідає голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. - Приємно, що ця Угода не залишилася формальним актом, а стала фундаментом для створення туристично-економічного кластеру «Бескиди», в рамках якого за рік, з дня підписання, ми з нашими польськими друзями зуміли спільно прийняти участь в багатьох заходах, форумах, конференціях, підняли та почали вирішувати ряд важливих для нашого спільного регіону проблем, неодноразово відвідували один одного. Немаловажним результатом нашої співпраці з Польщею стало зростання уваги керівництва області до нашого регіону і проблем прикордоння, а також енергійне зростання гостей з цієї країни, котрі все частіше відпочивають і оздоровлюються в готелях і санаторіях Трускавця. Хотілося б також, щоб на майбутнє до співпраці саме в форматі кластеру «Бескиди» активніше долучались і представники Старосамбірського району, які є також одними з підписантів вищезазначеної Угоди.

По завершенні візиту міський голова Трускавця запросив делегацію Сяноцького повіту разом з Послом Сейму Польщі прийняти участь в святкуванні 190-річчя Трускавця. Отож незабаром місто-курорт в черговий раз буде приймати наших друзів з Сяноцького повіту.

Степан Гнатків

Трускавецький вісник

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