Вкрадено депутатське звернення Руслана Цехмейстера

Як інформує наше власне джерело, невідомі викрали з папки депутатське звернення депутата Трускавецької міської ради Руслана Цехмейстера. Звернення, озвучене депутатом 20 квітня під час І пленарного засідання XXVI сесії Трускавецької міської ради, стосувалося стану автобусних зупинок в місті-курорті. Документ, адресований міському голові Трускавця, так і не потрапив на робочий стіл Андрія Кульчинського.

Наше джерело в міській раді підтверджує факт викрадення депутатського звернення. Залишається лише здогадуватися, які ж зловмисники поцупили офіційний документ.

Трускавецький вісник

Також читайте