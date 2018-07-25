Влада Дрогобича пробує здійснювати тиск на поліцію?

Після невдалої спроби поставити на коліна громаду села Брониця, яка мала місце 23 липня, влада міста Дрогобича почала шукати винних. Вчора, 26 липня, у Світлиці дрогобицької ратуші відбулася нарада, основною метою якої був «розбір польотів». В ній взяли участь мер Дрогобича Тарас Кучма (балотувався від партії «Народний контроль»), народний депутат Андрій Антонищак («Народний контроль»), депутати Львівської обласної ради Василь Масний та Андрій Ковч («Народний контроль»), депутат Дрогобицької міської ради Юрій Кушлик («Народний контроль»), представники влади та правоохоронних органів, а також «ручні» громадські активісти типу Олександри Лисак.

«Наплювали на всі державні структури», «реваншисти», «їм не шкода своїх дітей», «неправдива і неправильна інформація йде і відео від наших місцевих», «оправдується бездіяльність», «все, що робить область, все, що робить держава – воно нівелюється на місцевому рівні» – такими непричесаними фразами розпочав цю зустріч міський голова. Натомість нардеп Антонищак був конкретніший у своїх висловлюваннях: «поліції в районі не існує, а є посібники торгівців наркотиками, є посібники роздмухування отаких ворожнеч, є посібники незаконної торгівлі у місті Дрогобичі…». Пан Антонищак пригрозив, що від нього та інших нардепів буде звернення на ім`я Авакова та Луценка «щодо певних подій та щодо певних дій».

Наїзди на дрогобицьку поліцію – це далеко не єдина тема цієї наради. Вимахування паперами про законність дій тих, хто пробував захопити сміттєзвалище, нарікання на блокувальників, посилання на якісь документи мало не радянських часів, і навіть звинувачення районної влади, що місто Дрогобич не отримує платні за пролікованих жителів сіл (ця тема тягнеться ще з часів Радзієвського-Сендака) – поговорити «народні контролери» та їхні підлеглі мали про що. Рішення Броницької сільської ради щодо заборони вивозу сміття на сміттєзвалище названо незаконним. Так і напрошується аналогія з агресивною Московією, котра хоче диктувати слабкій Україні як та має жити.

Цією нарадою обговорення не обмежаться – влада Дрогобича планує вже найближчої неділі, 29 липня, провести «віче». Немає сумнівів, що сценарій «віче» прописаний і там обов’язково знайдеться місце для озвучення «аргументів» з наради та для виступів таких «активісток» та «активістів», які «за шмат гнилої ковбаси і рідну матір продаси».

У байках Леоніда Глібова та Івана Крилова є історія про вовка та ягнятко. Ягнятко було з`їджене вовком, бо «порушило закон». Приводом стало каламучення води, яке буцімто здійснило ягня, а справжньою причиною – звичайний голод хижака. Звісно, сильний слабшого завжди штовхає і гне, про що писав ще український філософ Григорій Сковорода. Але хочеться вірити, що Брониця буде не ягням, а комахою сонечком, яку ніхто не їсть, бо може отруїтися. Як хочеться вірити, що поліція і надалі виконуватиме свою місію недопущення кровопролиття, яке запросто могло статися в Брониці.

Злочинні накази, як і злочинні рішення судів, де процвітають непотизм та корупція – це все колись мине. В царя Соломона був перстень з написом «Все минає, і це теж мине». І як би не закінчилося протистояння Дрогобича з маленькою Броницею, та в пам`яті людській й історії залишиться «х.й собачий» і завалене сміттям славне старовинне місто, котрому чомусь не щастить з мерами.

Щодо тиску на поліцію, то його і треба було очікувати. Знаючи, що Кучма та Качмар є членами однієї команди, яка у Трускавці представлена Козиром-Іванишиним, пригадуються спроби екс-мера курорту підім`яти під себе правоохоронні структури, виклики на «килим» в буремні майданні дні начальника міліції та прокурора, творення парамілітарної охоронної структури для власних потреб за кошти бюджету і таке інше. Звісно, Кучмі не повезло, що йому доводиться мати справу не з якимось підлабузником чи невігласом, а з хорошим фахівцем Андрієм Біласом, котрий пам`ятає, що присягав служити не тимчасовим маріонеткам, а народові та законові. Але зате повезло людям, які можуть сказати, як в часи Помаранчевою революції: «Міліція з народом!».

Одне-єдине питання, котре і надалі залишається невирішеним після блокувань, спроб прориву, нарад та «віче» – це питання «коли?». Коли настане кінець сміттєвій кризі Дрогобича? Коли мешканці Брониці вільно можуть відітхнути і не чергувати ночами та не боятися за життя своє і своїх близьких? Відповідь проста – коли Кучма перестане бути мером. Відставка – і все вирішиться немов за помахом чарівної палички. Нема жодних сумнівів у тому, що такого протистояння при в.о. міського голови Олегові Хрущеві точно не буде.

Володимир Ключак

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