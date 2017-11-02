Влада Трускавця нарешті взялася за реконструкцію вулиці Крушельницької

Багатостраждальна вулиця Крушельницької у Трускавці нарешті дочекалася ремонту. Принаймні в цьому році планується забрукувати тротуар та розпочати реконструкцію вулиці. Про це повідомляє на своїй сторінці в мережі Фейсбук міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Далі буде потрібно замінити водовід під дорогою і замостити бруківкою дорожнє покриття, яке на даний час в жалюгідному стані. Вулиця Крушельницької поряд з вулицею Роксолани відноситься до найзанедбаніших у Трускавці. Мешканці, які проживають на вул. Крушельницької, з радістю та ентузіазмом почули звістку про те, що влада про них не забула.

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