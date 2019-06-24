Влада Трускавця порушує принцип рівності платників податків перед законом

Неодноразово на сесіях Трускавецької міської ради громадські активісти піднімали питання незаконного рішення ТМР № 166 від 19.05.2016 «Про встановлення розмірів орендної плати та ставок земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради та у власності фізичних та юридичних осіб». Мова йде конкретно про антизаконний пункт 3.4 цього рішення, згідно якого земельний податок на ділянки, де будівельні роботи розпочато та не закінчено протягом трьох років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт, встановлюється в розмірі 3% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Але одне діло обурюватися, а зовсім інше подати до суду. Трускавецький підприємець та громадський діяч Сергій Кнюх зважився на цей крок і подав до суду. Його позовна заява до Трускавецького міського суду надійшла 21 серпня 2017 року, в ній позивач просив суд визнати протиправним та скасувати пункт 4 вищевказаного рішення.

24 вересня 2018 року позов Сергія Кнюха було задоволено. Але міська рада подала апеляцію, і 07 лютого 2019 року Восьмий апеляційний адміністративний суд своєю постановою скасував рішення Трускавецького суду. Причина такого рішення апеляційного суду чисто формальна – мовляв, чому підприємець не звернувся до суду вчасно, тобто ще в 2016 році.

І ось 30 травня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду виніс Постанову іменем України, згідно якої касаційну скаргу Сергія Кнюха задоволено і Постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 07.02.2019 у справі № 457/908/17 скасовано. Справа наново скерована до апеляційного суду.

Пункт 3.4 рішення Трускавецької міської ради № 166 від 19.05.2016 «Про встановлення розмірів орендної плати та ставок земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради та у власності фізичних та юридичних осіб» є протиправним, оскільки Податковим кодексом України не передбачено встановлення такого податку. Встановлення різних ставок земельного податку з однаковим цільовим призначенням для суб’єктів господарювання порушує принцип рівності платників податків перед законом. Не дивно, що юридично безграмотні депутати могли проголосувати за це рішення, яке їм підсунули. Дивно інше – чому вчасно на прийняття такого незаконного рішення не відреагували ті структури, які мають слідкувати за дотриманням законності в органах місцевого самоврядування?

Те, що зробив підприємець і громадський діяч Сергій Кнюх, є похвальним і показовим. Рішення Трускавецького міського суду в цій справі і Постанова Верховного суду довели, що справедливість є, і за неї варто боротися. Але навіщо взагалі приймати беззаконні рішення, які ставлять підприємців в неоднакові умови, створюючи дискримінацію? Навіщо півтори сотні чиновників, які не здатні перевірити проект рішення на законність? Куди дивляться правоохоронні органи, якщо на незаконність рішення змушені в судовому порядку скаржитися ті підприємці, котрим хтось свідомо створює нестерпні умови господарювання?

На ці та інші питання колись буде надана відповідь.

Володимир Ключак

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