Влада Трускавця взялася за занедбаний у часи Козира курортний парк

By  | 27.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, у курортному парку вперше за кілька останніх років провели ремонтні роботи. Це лише початок, бо в планах команди Андрія Кульчинського – привести парк до належного вигляду. Роботи багато, адже парком серйозно не займалися впродовж останніх років – в часи урядування екс-мера Р. Козира (2011-2015) парк з кожним роком втрачав свою привабливість, а кошти на його утримання виділялися мізерні (за залишковим принципом).

Головною проблемою курортного парку була несправна система каналізації. За останні кілька років вона зносилась та мала значні технічні порушення: містила труби невідповідного діаметру, мала ушкодження, злами, контрнахили. Це призвело до її аварійного стану і регулярного підтоплення візитівки Трускавця – надкаптажної споруди джерела «Едвард».

Цього року на ремонтні роботи в парку було виділено 3 млн 500 тис. грн з міського бюджету. Також було залучено додаткові кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища на загальну суму 2 млн грн.

Станом на сьогодні проведено часткову заміну внутрішніх комунікацій на ділянці від спортивного майданчика до входу в парк – місця, де розташований «Едвард». Зокрема відбулась заміна двох гілок каналізації, які проходять паралельно: труб, ливневого (1000 мм) та побутового (200,300 мм) колекторів. На межі майданчика буде встановлений колодязь, у якому будуть сходитись замінена труба та труба, яка веде до бювету. Останню планують замінити наступного року.

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  • Vasyl Kyrylych

    А “озера”, в яких жаби квакають, кому належать? Хто зробив оту водойму, що біля сходів, які ремонтували?

  • Максим

    ти забув написати якии тоді час був і як розприділялись кошти яких не було не обманюи людеи

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