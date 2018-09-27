Власник будівельної компанії «Нова оселя» побудує в Дрогобичі ЦНАП за 25 млн грн

КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради 24 вересня підписало договір з ТОВ «Бізнес-Вектор ДК» на будівництво Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за 25 млн грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, фірма побудує саме приміщення ЦНАПу на вул. Бориславській, встановить сантехніку, облаштує електро-, тепло-, водопостачання та каналізацію. А також пожежну і охоронну сигналізації та автоматичне аерозольне пожежогасіння. Окрім цього, компанія поставить в приміщенні меблі, дві мікрохвильові пічки, два холодильники та пелинальний стіл. Довкола ЦНАПу «Бізнес-Вектор ДК» облаштує проїзди та озеленять територію.

Будівництво мають завершити до грудня 2019 року або до повного закінчення робіт. При цьому компанія отримає 296 тис. грн прибутку, на заробітну плату піде 196 тис. грн.

У тендері фірма-переможець змагалася з ТОВ «Вельт Капітал», яка під час торгів знизило свою пропозицію на 260 тис. грн. Однак ціна «Бізнес-Вектор ДК» була на 229 тис. грн нижчою.

ТОВ «Бізнес-Вектор ДК» зареєстроване 2005 року у Львові. Його власником та водночас директором є львів’янин Тарас Дідик. Його фірмі також належить будівельна компанія «Нова оселя».

«Бізнес-Вектор ДК» фігурує в кримінальному провадженні за ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення), зареєстрованому в листопаді 2017-го. Правоохоронці оглянули спортзал з надбудовою музею для учнівської творчості в Радехівський школі №2 та виявили невідповідність між проведеними там роботами і відомостями у актах виконаних робіт. Замовлення на будівництво цього об’єкта фірма отримала від Управлінням капітального будівництва Львівської ОДА ще в 2009 році. Саме будівництво «Бізнес-Вектор ДК» завершило у 2011 році.

Наразі слідчі перевірятимуть фактичні роботи фірми та акти виконаних робіт цієї закупівлі. Інших деталей у провадження наразі немає.

Наші Гроші. Львів

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