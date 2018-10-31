Внаслідок автозіткнення у Дрогобичі травмована жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада близько 17.20 на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі. Зіткнулись автомобілі ВАЗ-2101, яким керував 37-річний місцевий мешканець та ВАЗ-2112, за кермом якого перебував 64-річний мешканець Дрогобича. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала пасажирка ВАЗ-2101, 41-річна мешканка одного з сіл району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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