Внаслідок наїзду «Рено» на Дрогобиччині травмований пішохід

By  | 08.02.2019 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 лютого близько 13.50 в одному з сіл Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 34-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, також дрогобичанина віком 60 років. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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