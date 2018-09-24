Внаслідок необережного пострілу з мисливської рушниці чоловік отримав поранення ноги

By  | 24.09.2018 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 23 вересня надійшло повідомлення від працівника місцевої лікарні про те, що близько 19.50 у медичний заклад за допомогою звернувся 57-річний мешканець одного з сіл району. У чоловіка лікарі діагностували «вогнепальне поранення лівого стегна, колінного суглоба та гомілки».

Як встановили правоохоронці, поранення чоловік отримав близько 18.00 у лісосмузі неподалік села. 55-річний односельчанин потерпілого з необережності здійснив постріл з мисливської рушниці та влучив товаришу в ногу. З собою чоловік мав  посвідчення мисливця, членський квиток та контрольні картки. Рушницю правоохоронці вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре закликають власників мисливської зброї, бути максимально обережними під час полювання та вживати усіх заходів безпеки.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Платим за лайки! – Выплаты ежедневно!
    24.09.2018 | 14:34

    Платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]

  • Apple iPhone X – 64GB 256GB – (Unlocked) смартфон 1 рік гарантії
    22.09.2018 | 04:41

    24 години WhatsApp Chat: +2347066914934 Електронна пошта: bestbuy4u1@yahoo.com Apple iPhone X (остання модель) Розблоковано. Apple iPhone X 64 Гб / 256 Гб Brand New та оригінал з повною Accessoriess and 2 роки міжнародної гарантії Він розблокований для використання з будь-яким оператором та SIM Ємність для зберігання: 64 Гб і 256 Гб Ваше задоволення – це [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви