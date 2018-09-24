Внаслідок необережного пострілу з мисливської рушниці чоловік отримав поранення ноги

У Дрогобицький відділ поліції 23 вересня надійшло повідомлення від працівника місцевої лікарні про те, що близько 19.50 у медичний заклад за допомогою звернувся 57-річний мешканець одного з сіл району. У чоловіка лікарі діагностували «вогнепальне поранення лівого стегна, колінного суглоба та гомілки».

Як встановили правоохоронці, поранення чоловік отримав близько 18.00 у лісосмузі неподалік села. 55-річний односельчанин потерпілого з необережності здійснив постріл з мисливської рушниці та влучив товаришу в ногу. З собою чоловік мав посвідчення мисливця, членський квиток та контрольні картки. Рушницю правоохоронці вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре закликають власників мисливської зброї, бути максимально обережними під час полювання та вживати усіх заходів безпеки.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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