Внаслідок нещасного випадку важко травмований 59-річний чоловік

У Дрогобицький відділ поліції 29 серпня надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про пацієнта, доставленого у медичний заклад з діагнозом «перелом основи черепа, забій головного мозку». Чоловіка без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення.

Як встановили правоохоронці, потерпілий – 59-річний мешканець міста Стебник, травми міг отримати внаслідок падіння з даху будинку, під час проведення ремонтних робіт. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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